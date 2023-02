Tayfun Kahraman'dan Erdoğan'a yanıt: Bir ayda inşaata başlamak yeni felaketlere zemin hazırlamaktır

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 15:03

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 15:21

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin yarattığı ağır yıkımın yaraları sarılmaya çalışılırken, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Deprem bölgesinde Mart’ta inşaat başlayacak" açıklamasına şehir plancısı Dr. Tayfun Kahraman'dan yanıt geldi.

Gezi davası nedeniyle tutuklanan Tayfun Kahraman, "İnsanlar cenazelerini ararken rantçılar kar peşine düşmüş. Faciadan yine ders alınmamış" diyerek, Twitter hesabından kritik açıklamalarda bulundu.

"RANTÇILAR KÂR PEŞİNE DÜŞMÜŞ"

Erdoğan'ın bir ay içerisinde deprem bölgesinde inşaya başlanacağı yönündeki açıklamasının, yeni felaketlere zemin hazırlayacağını vurgulayan Kahraman, şu ifadeleri kullandı:

Enkaz altında hala canlar ses verirken, çadıra muhtaç evsizler soğukta titrerken, ölülerimizin sayısını bilmezken sistematik rant siyasetinin Bakanı bir ay içinde inşaata başlayacağız dedi. İnsanlar cenazelerini ararken rantçılar kar peşine düşmüş. Faciadan yine ders alınmamış!

Bilime, toplum yararına sırt çevrilerek,hesapsız kitapsız betona boğulan kentler, affedilen kaçak yapılar, plansız altyapı haritadan silindi. El yordamıyla, kar hırsıyla yapılan denetimsiz inşaatların sonucu ortada. Bir ayda inşaata başlamak yeni felaketlere zemin hazırlamaktır!

"DEMOKRASİ VE BİLİMİN HAKİM OLDUĞU YENİ BİR TÜRKİYE KURMANIN ZAMANI"

21 yıllık deneyimle yaptıkları yapacaklarının teminatı olanlara, asrın felaketi haline getirdikleri depremi seçimden kaçmak için bahane, siyasete malzeme edenlere karşı demokrasi ve bilimin hakim olduğu, depreme ve tüm afetlere karşı güçlü, yeni bir Türkiye kurmanın zamanıdır!

Tek Adam rejiminin mantığına uygun olarak her şeyi tek merkezden yönetmeye çalışırken koordinasyon kuramayanlar, yiten canlarımızı soğuk enkazda yalnız bırakanlar, kendi kendine organize olarak enkaza koşan halkın haber alma hakkını bant daraltarak ihlal ettiler!

"HER ŞEY BİTMİŞL GİBİ YENİ İNŞAAT DİYORLAR"

Sivil toplumun, belediyelerin yardımlarıyla kendi reklamlarını yaptıkları, yabancı ekiplerin kurtardığı depremzedelere bile çökecek kadar alçaldıkları için, akla ve ahlaka düşman olanlar her şey bitmiş gibi yeni inşaat diyorlar!

Hızla ayıplarınızı örtmek için yapacağız dediğiniz binalarla yeni felaketlere neden olmadan, kentlerimizden, acılarımızdan çekin elinizi! Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. yüzyılında fosilleşmiş zihniyetinize yer yok. Namuslu, genç eller ile yeniden yaratacağız yıktığınız hayatımızı!

NE OLMUŞTU?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki büyük depremin ardından büyük yıkımıa uğrayan 10 kente yönelik, şu açıklamayı yapmıştı:

“Deprem bölgesinde Mart’ta inşaat başlayacak. Depremin yıktığı veya oturulamaz hala getirdiği her evi her iş yeri yeniden inşa edeceğiz. Yıkılan binaların altında kalan son vatandaşımızı da oradan çıkarana dek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kaybedecek tek bir dakikamız bile olmadığının bilinciyle hasar tespiti biten her yerde derhal inşa çalışmasına geçeceğiz.”