Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman'ın kızının gözyaşları dinmiyor

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 02:40

18 yıl hapis cezası alan Kahraman’ın eşi Meriç Demir Kahraman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kızları Vera’nın ateşlendiği için görüşe gidemediklerini ve “Babam gelsin” dediğini yazdı.

Kahraman şu ifadeleri kullandı:

“Gezi rehinelerinin tutsaklıklarının 263. gününde, ilk defa bir görüş gününde Vera’nın ateşlenmesi dolayısıyla Tayfun Kahraman’ı ziyarete gidemiyoruz. Vera babam gelsin diyor, benimse bunun neden mümkün olmadığına dair bir cevabım yok! Bize bu zulmü yaşatanlara havale ediyorum!”