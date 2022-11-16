Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman'ın kızı Vera'dan mektup: 'Baba çok özledim, lütfen gel artık'
Gezi Parkı Davası'nda 18 yıl hapis cezası alan ve tutuklanan Tayfun Kahraman'ın kızı Vera, babası için mektup yazdı. Vera'nın mektubunda, "Baba havalar daha soğuk, yakında kar yağacak mı? Baba biz üşümüyoruz, sen üşüyor musun? Annem çorba yaptı, sen de içer misin? Baba, çok özledim, kâğıt da bitti, lütfen gel artık" ifadeleri yer aldı.
Hem Türkiye'de, hem de uluslararası kamuoyunda 'yagılama süreci' ile tepki çeken, hukuk tarihine bir 'skandal' olarak adını yazdıran Gezi Parkı Davası'nda hapse mahkum edilen isimlerden biri olan Tayfun Kahraman'a, kızı Vera'dan mektup gitti.
Davanın karar duruşması 25 Nisan’da görülmüş; mahkeme Can Atalay, Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay ve Mine Özerden hakkında 18 yıl hapis cezasına hükmederek tutuklanmalarına karar vermişti.
Kavala ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman, kızları Vera'nın babasına yazdığı mektubu sosyal medya hesabından paylaştı.
Meriç Demir Kahraman, paylaşımında, “Bugün haftada 1 kez olan 10 dakikalık telefon görüşmemiz vardı Tayfun Kahraman ile. Bu süre özlemi dindirmeye bile yetmiyor elbette, Vera dedi ki: Baba sana mektup yazacağız, söz! Vera söyledi, ben yazdım; işte yarın postalayacağımız mektup…” ifadeleriyle birlikte mektuba yer verdi.
'BOYNUMUZUN BORCU'
Kahraman'ın paylaşımına yanıt veren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:
“Sevgili Vera’nın babasına, Sevgili Meriç’in eşine kavuşacağı, yargı erkinin birilerinin intikam aparatı olmayacağı bir iklimi yaratmak, yargıyı yeniden bağımsız ve tarafsız kılmak boynumuzun borcudur. Bunca haksızlığı, hukuksuzluğu görüp ses çıkarmayanları da asla unutmayacağız.”
Sevgili Vera'nın babasına, Sevgili Meriç'in eşine kavuşacağı, yargı erkinin birilerinin intikam aparatı olmayacağı bir iklimi yaratmak, yargıyı yeniden bağımsız ve tarafsız kılmak boynumuzun borcudur.— Özgür Özel (@eczozgurozel) November 15, 2022
Bunca haksızlığı, hukuksuzluğu görüp ses çıkarmayanları da asla unutmayacağız. https://t.co/fmXo3manWG
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