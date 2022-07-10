Gezici Araştırma Merkezi, Y ve Z kuşağına cumhurbaşkanlığı seçimini sordu

10 Temmuz 2022 Pazar, 04:00

Gezici Araştırma Merkezi, Z ve Y kuşaklarının seçmen davranışlarını, kararsız seçmenlerin eğilimlerini araştırdı. Cumhuriyet’e özel hazırlanan araştırma 2-3 Temmuz tarihlerinde 2 bin 680 kişiyle yapıldı. Çalışma kapsamında yurttaşlara en önemli sorunlarının ne olduğu ve bu sorunu kimin çözebileceği soruldu.

YÜZDE 72 GEÇİNEMİYOR

Araştırmaya katılanların yüzde 74’ü ülkenin en önemli sorununun ekonomi olduğunu belirtti. Katılımcıların yüzde 44.6’sı bu ekonomik sorunu muhalefetin çözebileceğini söylerken yüzde 40.3’ü ise Cumhur İttifakı’nın çözebileceğini söyledi. Katılımcıların yüzde 72’si hayat pahalılığı karşısında geçinemediğini ve iktidarın devleti yönetmekte zorlandığını belirtti.

“Bir yıl içerisinde ülke ekonomisinin düzeleceğine inanıyor musunuz” sorusuna katılımcıların yüzde 76’sı “Düzelmez”, yüzde 24’ü “Düzelir” yanıtını verdi.

Ankette, “Cumhurbaşkanlığı seçimi yarın olsa kime oy verirsiniz” diye soruldu. Sonuçlara göre “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu” diyenlerin oranı yüzde 53.2, “Recep Tayyip Erdoğan” diyenlerin oranı ise yüzde 46.8 oldu.

"DEĞİŞİM İSTEMİ"

“Millet İttifakı’nı kim bir arada tutuyor” sorusuna ise katılımcıların yüzde 78’i “Kemal Kılıçdaroğlu” yanıtını verdi. Yurttaşlar, “Seçim sonrasında ittifakı bir arada tutacak kişi kimdir” sorusuna yine yüzde 76 ile “Kemal Kılıçdaroğlu” dedi. Katılımcıların 56.8’i “Muhalefet partilerinden çıkacak bir lider ülkeyi daha iyi yönetebilir” derken, yüzde 43.2 si ise “muhalefete inancının olmadığını” dile getirdi.

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı ve Uluslararası Güvenlik ve Stratejik Çalışmalar Uzmanı Murat Gezici, “Toplum değişim istediğini dile getiriyor. Bu nedenle siyasi tercihlerini, ideolojilerini, kimlik ayrımlarını geriye bırakarak bu farklılıkların ötesinde onları buluşturan incinmişliklere, yaralanmışlıklara odaklanıyor” dedi.



KARARSIZLAR, KARARLI HALE GELDİ

Gezici, kararsızların oranının yüzde 16’ya gerilediğini belirtti. Kararsızların 92.7’sinin 40 yaş altı seçmenden oluştuğuna vurgu yapan Gezici, “Bunların yüzde 68’i 5 bin 500 TL altında gelirle geçimini sağlıyor. Ekonomik kriz ile beraber kararsızların kararlı hale gelmeye başladıklarını görüyoruz. Bu kriz ortamı onları muhalefet cephesindeki partilerden birine atıyor” diye konuştu.

Z KUŞAĞINDAN AKP’YE OY YOK

Z kuşağı 2000 yılı ve sonrasında doğanları ifade ediyor. Araştırmaya göre Z kuşağının 2023’teki oy oranı yüzde 11.8 ve yüzde 80’i AKP’ye oy vermeyecek. Gezici bu sonuca ilişkin “Siyasetçilerin; dikte edici, buyurgan, sert dilini onaylamıyorlar. ‘Seçimlerin ikinci tura kalması halinde Cumhur İttifakı’na mı yoksa Millet İttifakı’na mı oy verirsiniz?’ diye sorulduğunda büyük bir çoğunluğu ‘Millet İttifakı’na yöneliriz’ diyor. Bunun büyük sebebi iktidarı daha baskıcı, daha fazla kontrolcü bir kurum olarak görmeleri” değerlendirmesini yaptı.

KADINLARA BELİRLEYİCİ ROL

Gezici, ülkenin en ağır geçim sorununu yaşayan ve kararsızların da yoğun bir şekilde yer aldığı esas kitlenin 1980 ile 1999 arasında doğanlardan oluşan Y kuşağı olduğuna dikkat çekti. Y kuşağının, seçmenlerin 32.6’lık bir dilimini oluşturduğunu belirten Gezici, “Eski Türkiye hafızasında olan, merkeze yakın ama kararsızlığı da daha fazla olan bu kuşak 2023 seçiminin kaderini belirleyecek. Kararsız seçmenlerin yüzde 70’i Y kuşağından oluşuyor. Kararsızların büyük kısmı da kadınlar. İstanbul Sözleşmesi de Y kuşağı için çok önemli” dedi.