AKP'nin kalesi Üsküdar'da sayaçlı seçim anketi: Murat Kurum'a büyük şok...

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AKP'nin en çok oy aldığı ilçelerin başında gelen Üsküdar'da, Cumhuriyet TV ekibinin yaptığı anket sonuçları şaşırttı. Yurttaşlar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde kime oy vereceklerini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
11 Mart 2024 Pazartesi, 16:54
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