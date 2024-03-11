AKP'nin kalesi Üsküdar'da sayaçlı seçim anketi: Murat Kurum'a büyük şok...
AKP'nin en çok oy aldığı ilçelerin başında gelen Üsküdar'da, Cumhuriyet TV ekibinin yaptığı anket sonuçları şaşırttı. Yurttaşlar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde kime oy vereceklerini açıkladı.
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