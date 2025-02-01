Giresun Belediyesi filosunu güçlendirdi: 10 ayda 34 araç alındı

Yayınlanma: 01.02.2025 - 15:26

Güncelleme: 01.02.2025 - 15:35

Giresun Belediyesi araç filosunu güçlendirdi. Önceki dönem belediye yönetimi döneminde Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde kiralık olarak çalışan 21 araç aynı şirketten satın alınıp belediye bünyesine katılırken, diğer 10 araç iş insanları tarafından belediyeye bağışlandı. 1 araç Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan hibe edilirken, 1 araç ise Belediye İştiraki A.Ş. tarafından alındı.

Belediyenin araç filosuna kazandırdıkları yeni araçların, şehirde yaşam kalitesini artırma ve kentin geleceğini daha güvenli kılma yolundaki kararlılıklarının somut bir ifadesi olduğunu belirten Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, “Filomuza kazandırdığımız araçlarımızla şehrimizin altyapısını güçlendirmek adına önemli bir adımı atmanın heyecanını yaşıyoruz. Belediyemize hayırlı olsun. Araçları kullanan personellerimizin kazasız belasız kullanmalarını diliyorum” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizden önceki dönemde sadece son 3 ayda (1 Ocak 2024- 31 Mart 2024) iş makinası kiralama giderleri 5 milyon 926 bin TL, taşıt kiralama giderleri ise 22 milyon 539 bin TL olmak üzere toplamda 28 milyon 465 bin TL harcama yapılmış. Göreve gelir gelmez kiralık araç formülünden vazgeçerek bütçemizden kâr etmeye başladık. Belediyenin içinde bulunduğu mali tablo nedeniyle bunu yapmak zorundaydık. İyi ki de yapmışız, çünkü ciddi bir maddi kazancımız oldu.Biz göreve geldikten sonra ilk etapta güveni inşa ettik ve belediyeye karşı bakış açısı her geçen gün olumlu yönde ilerledi. Kurumun parası kurumda, halkın parası cebinde kalmaya başladı. Araçları bizlere bağışlayan değerli dostlarımız iş insanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum”

34 ARACIN DAĞILIMI

Araçların kullanılacağı müdürlükler ve araç sayıları ise şu şekilde:

Temizlik İşleri Müdürlüğü: 22, İtfaiye Müdürlüğü: 2, Bilgi İşlem Müdürlüğü: 2, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü: 2, Belediye İştiraki Giresun A. Ş: 2, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü 1, Veteriner İşleri Müdürlüğü: 1, Park ve Bahçeler Müdürlüğü 1, Zabıta Müdürlüğü:1