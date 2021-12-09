Girgin, TBMM'de Bakan Varank'a ASELSAN iddialarını sordu

09 Aralık 2021 Perşembe, 15:05

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın Türkiye'yi ziyareti sırasında yapılan anlaşmalar, BAE'nin devletin önemli şirketlerini satın alacağı iddiasını gündeme getirmişti. Ankara kulislerinde konuşulanlara göre BAE'nin bünyesine katmak istediği şirketler arasında ASELSAN da bulunuyordu. Kulislerdeki iddialara göre, BAE yönetimi, Aselsan, Roketsan, Havelsan ve TUSAŞ gibi kurumları almak için Ankara'daki yetkililerle görüşmeler yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAN'ın satıldığı iddialarına ilişkin dün yaptığı bir açıklamada, iddialara ilişkin, "dezenformasyon" değerlendirmesine bulundu.

ASELSAN’I SATMAK VATANI SATMAKLA EŞDEĞERDİR

TBMM Genel Kurulu’nda 2022 Yılı Bütçe görüşmelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesi üzerine CHP Grubu adına konuşma yapan CHP Muğla Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyon Üyesi Süleyman Girgin de, söz konusu iddialara ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a, "Ulusal savunma sanayisinde ve teknolojilerinde elde edilen gelişmeler, Adalet ve Kalkınma Partisinden ve Adalet ve Kalkınma Partisinin desteklediği 5'li çeteden önce de vardı, sonra da var olacaktır” diye sordu.

TANK PALET’İ PEŞKEŞ ÇEKMİŞTİNİZ SIRA DİĞERLERİNDE Mİ?

Tank Palet Fabrikası'nın Katar işletmesine verildiğini hatırlatan Girgin, "Tank palet’i peşkeş çekmiştiniz sıra diğerlerinde mi?" diyerek, iktidara tepki gösterdi.

Girgin, konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti.