Gizli yazışmalar ABD arşivinde bulundu: İşte 'kontrgerilla'nın kuruluş belgesi!

Yayınlanma: 13.06.2023 - 11:26

Güncelleme: 13.06.2023 - 12:53

Günümüzde Özel Kuvvetler Komutanlığı olarak adı ve yapısı değiştirilen Seferberlik Tetkik Kurulu'nun kuruluş belgeleri illk kez ortaya çıktı. Tarihçi yazar Erhan Çiftçi, yakın tarihteki birçok karanlık olayla birlikte anılan kuruluş için Demokrat Parti'nin iktidarda ve Türkiye'nin NATO'ya tam üye olduğu 1952 yılında Türk Genelkurmayı tarafından ABD yönetiminden yardım talep ettiğine dair belgeyi Twitter hesabından paylaştı.

İlgili belgeyi ABD arşivlerinde çalışırken bulduğunu belirten Çiftçi, belgenin içeriğini ise "bu belgelerde Türk Genelkurmayı'nın kendi bünyesinde bir psikolojik harp departmanı kurmak istediği ve bunun için Kur.Alb. Emin Çobanoğlu aracılığıyla Amerikalılardan yardım talep ettiği görülüyor" ifadeleriyle açıkladı.

Çiftçi, paylaştığı belgeye göre Ankara'nın "tavsiye" talebine karşılık ABD yönetiminin verdiği yanıtı da "Amerikalılar ise böyle bir talepte bulunulmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek 22 Eylül 1952 tarihinde 'Hususi ve Yardımcı Muharip Birlikleri' adıyla kurulacak ve ertesi yıl 'Seferberlik Tetkik Kurulu' ismini alacak yapı için ilk önerilerini sunmuşlar" sözleriyle açıkladı.

İşte Çiftçi'nin paylaştığı o belge:

"Kontrgerilla" ve "gladyo" gibi isimlendirmeler de yapılan kuruluşla ilgili ABD'nin önerisine dair arşivde, "psikolojik harp işleri ile meşgul olacak teşkilat yapısının siyasi ve askerî boyutları şemalarla" anlatıldığını dile getiren Çiftçi, "proje"nin siyasi boyutunu gösteren çizimi de paylaştı:

Çiftçi'nin paylaştığı diğer bir şemada da "Genelkurmay Başkanlığı içerisinde yer alacak psikolojik harp yapılanmasının ilk hâli" çizilmiş:

Çiftçi, paylaşımlarında, belgede adı geçen ve ABD'lilerle teması kuran Kurmay Albay Emin Çobanoğlu'nun birkaç yıl sonra askerlikten ayrılarak günümüzdeki adıyla "Millî İstihbarat Teşkilatı"na katıldığına ve teşkilata kısa süre başkanlık yaptığına da dikkat çekti.