Gökan Zeybek'ten 'kara cuma' çıkışı: 'Üç davamız aynı güne denk getirildi!'

Yayınlanma: 11.04.2025 - 13:41

Güncelleme: 11.04.2025 - 14:28

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın satın alma sürecinde, satış bedelinin teslimiyle ilgili bir para sayma görüntüsü gerekçe gösterilerek açılan davanın üçüncü duruşması 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmayla ilgili İstanbul Adliyesi önünde açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, şunları söyledi:

''Burada gizli kamera kayıtlarıyla üretilmiş bir davayı görüyoruz. CHP olarak, bu yıl da il binaları, ilçe binaları almaya devam edeceğiz. CHP İstanbul İl Başkanlığının satın alma süreci ile ilgili bir davaya geldik. İçeride önceki dönem İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu, il yöneticilerimiz ve Silivri cezaevinde tutuklu bulunan iki belediye meclis üyemiz de SEGBİS bağlantısı ile duruşmaya katıldı."

"BİNLERCE ARKADAŞIMIZ BAĞIŞ YAPTI"

"Kendi evimiz yoktur ama CHP ilçe binası vardır. Parti binalarını satın almaya alışkın bir kültürden geliyoruz. Bunu da bağış sistemiyle yapıyoruz. Burada da üyelerimizin yapmış olduğu bağışlarla alınan bir binayla ilgili hukuki süreç yürütülüyor. Türkiye’de Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal kimliğine ait olan başka siyasi parti neredeyse yok. Özel bir mülkü kiralar, orada siyaset yaparlar. Bizse burada doğrudan doğruya kendi binamızı satın aldık. Yüzlerce, binlerce arkadaşımız bağış yaptı.''

Zeybek, ''Üç davamız aynı güne, cuma gününe denk getirildi. Bir kara cuma'' diye konuştu.