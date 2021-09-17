Gökçek'te hileler tükenmez: Kazanmak için bunu bile yapmış

17 Eylül 2021 Cuma, 09:50

2014 yerel seçimlerinde Ankara’da yaşanan elektrik kesintileri, oy çuvallarına yapılan müdahaleler ve sandıklarda yaşanan kavgalar ile gündeme gelen AKP’li Melih Gökçek’in, belediye başkanlarına yönelik yarışmaya da hile karıştırdığı iddia edildi. İngiltere merkezli City Mayor Foundation’un düzenlediği, “Dünya Belediye Başkanları” yarışmasının 2012 yılı katılımcıları arasında yer alan Gökçek’in, kendisi hakkında olumlu yorumlar yazdırarak, sonucu etkileme gayreti organizasyon komitesi tarafından tespit edildi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, “Dünya Belediye Başkanları Başkent” ödülüne hak kazandığı, organizasyonda 2012’de yarışan Gökçek, manipülasyonla suçlandı. Yavaş’ın ödül kazanmasının ardından organizasyonu küçümseyen sosyal medya paylaşımları yapan Gökçek’in, “oylamayı ve yorumları” manipüle etmekle suçlandığı ortaya çıktı.

ABARTILI YORUMLAR

Belediye Başkanları Vakfı’nın öncülüğünde düzenlenen yarışmanın internet sitesinde, tüm aday belediye başkanlarının profiline yer veriliyor. Başkanların profillerinin altında, yurttaşların yorum yapabileceği bir de bölüm bulunuyor. Organizasyonun, Gökçek’in yarıştığı 2014 yılına ait internet sitesinde ise dikkat çekici ifadeler yer alıyor. Gökçek’in profilinin altında, kendisini abartılı şekilde öven yorumlar göze çarparken yorum yapanların bir bölümünün adresi, Türkiye dışı olarak görünüyor.

MANİPÜLASYON NOTU

Organizasyonun sitesindeki Gökçek profilinin altında ilginç bir de not yer alıyor. Gökçek’e ait adaylık sayfasının altında organizasyonun, "15 Temmuz ile 2 Ağustos tarihleri arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’na verilen oyların ve görüşlerin önemli bir kısmının manipüle edildiği dikkatimizi çekti" notu bulunuyor. CHP PM Üyesi ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Yavaş’ın, 2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü’nü hak ederek kazandığının altını çizerek, şöyle dedi:

“Gökçek, 2012 yılında bir sosyal medya kullanıcısına verdiği yanıt ile ‘Dünya Belediye Başkanlığı’na aday gösterildiğini belirterek, son 25 aday arasına girmek ile övünmüştü… Tabii ki yalancının mumu yatsıya kadar yandı ve Gökçek’in adaylık sayfasında worldmayor.com web sitesinde bir not düşülerek, ‘15 Temmuz ile 2 Ağustos tarihleri arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’na verilen oyların ve görüşlerin önemli bir kısmının manipüle edildiği dikkatimizi çekti’ denildi.”