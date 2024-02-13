Gökhan Zan'dan 'Mustafa Sarıgül' sorusuna yanıt: 'Üzerime düşen bir durum olursa oturur konuşurum'

Yayınlanma: 13.02.2024 - 17:04

Güncelleme: 13.02.2024 - 17:04

Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Gökhan Zan tv100'de konuştu.

Zan; Sarıgül'ün Hatay adaylığı durumunda kendisinin üzerine düşeni yapabileceğini, TİP'in buna 'hayır' demeyeceğini açıkladı.

"TİP'İN SARIGÜL'E HAYIR DİYECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

"Mustafa Sarıgül ile telefonda görüştünüz mü? Aday olursanız ben çekilirim dediniz mi?" sorusuna Zan böyle dedi:

"Tabii ki dedim. Ben Twitter hesabımda da söyledim. Mustafa Abi çok değerli bir isim. Ben Mustafa Abi'yi spor camiasından tanıyorum. Son 20 yıldır abi kardeş ilişkimiz var. Ancak onun cevabını benim vermem çok doğru olmaz."

Devamında Zan Sarıgül ile ilişkisinin futbolculuk dönemine dayandığını Sarıgül'in Şişli Belediyesi'nde yaptıklarını bildiğini söyledi.

Zan, Sarıgül'ün Hatay adaylığı için, "Türkiye İşçi Partisi'nin hayır diyeceğini düşünmüyorum. Benim üzerime düşen bir durum olursa oturur konuşurum" ifadelerini kullandı.

"BUNLAR BENİM İÇİN MAHALLE DEDİKODUSU"

Hacır'ın "Lütfü Savaş’a yönelik protestoların arkasında 2 isim olduğu düşünülüyor Lütfü Savaş’ın çevresinde. Birisi Serkan Topal diğeri de siz, siz böyle bir protestoyu organize ettiniz mi?" sorusuna ise Zan şöyle konuştu:

"Ben devlet miyim ya da ben bütün bu topluluğu bir araya getirip hadi bunu organize edelim diyeyim." sözleri üzerine Murat "Gökhan Bey devlette böyle bir organizasyon yapmaz." dedi. Zan "Ben güçten bahsediyorum. Benim bir şeyleri örgütleyebilmem için arkamın çok güçlü olması lazım. Devlet bir güçtür, hükümet bir güçtür onu söylemeye çalışıyorum. Organize yapar değil. Ben o manada söylemedim zaten eğer CHP'de Lütfü Savaş’a yakın olan isimler bunu söylüyorsa bu benim için bir mahalle dedikodusu."

"TÜM AMACIM HATAY HALKININ SESİNİ DUYURMAK"

Gökhan Zan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Gökhan Zan’ın konuşulmasından çok, Hatay halkının gündemde kalması, onların yaşadığı sıkıntıları anlatabilmek ve onların sesini ulaştırabilmem, tüm amacım bu. Ben Hatay’da doğdum, orada büyüdüm. Hatayspor’da başlayan serüvenime Beşiktaş, Galatasaray gibi iki büyük camiada temsil etmiş ve ay yıldızlı formayı giymiş, başarılar elde etmiş bir spor adayıyım. Siyaset olarak değil, tamamen Hatay’ın sesi olmaya çalıştım. Tamamen içgüdüsel reflekslerle bugüne kadar gelindi."

"MEVKİ, MAKAMA, ŞÖHRETE İHTİYACIM YOK"

"Benim tüm amacım Hatay. Benim mevki, makama, şöhrete ihtiyacım yok ki. Ben sadece toprağıma hizmet etme görevini kabul ettim. Mevki, makam hırsım hiç olmadı. Sadece Hatay halkının sesi olmak istedim. Hep anketlerden bahsedildi, asıl anket sokaktır."

"HATAY'DA DURUM PARTİLER ÜSTÜDÜR"

"Yüzlerin halka dönülmesi gerektiğinin bilinmesi lazım. Burada halkın beklentisi ne CHP’dir, ne de AK Parti’dir, ne de diğer partilerdir. Bu durum partiler üstüdür. Enkazın altında kalanın partisi olabilir mi? Acı yaşayan insanlara el uzatabilmek kıymetlidir. Sahadaki halk bunu CHP Genel Merkezine iletmeye çalıştı. Maalesef halka yüz dönülmedi, sırt dönüldü. Hatay halkının sesi olmak için yola çıktım."