Google'dan Ekrem İmamoğlu skandalı!
Google'a Ekrem İmamoğlu yazan yurttaşlar skandal bir hata ile karşılaştı. İmamoğlu konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay hapis ve siyasi yasak cezası verilmesiyle ilgili tartışmalar sürüyor.
Google'a 'Ekrem İmamoğlu' yazan yurttaşlar 'Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı' yazısı ile karşılaştı. Bunu fark eden yurttaşların akıllarına ise Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınma ihtimali geldi.
İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İmamoğlu, "I speech kürsü @googleturkiye" ifadelerini kullandı.
I speech kürsü @googleturkiye pic.twitter.com/6VAKdqEVjc— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 19, 2022
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuya ilişkin "Bizim Anayasamız İçişlerine bir yetki verir. Eğer bir kişi suç işlerce bunu görevden alma yetkisi vardır. İstinaf ve Yargıtay kararı onaylarsa İmamoğlu'nu açığa alırım" ifadelerini kullanmıştı.
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