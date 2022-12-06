Görevdeki doktor ve öğretmenler de aralarında: İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda çok sayıda gözaltı
İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ’nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunanlar arasında görevdeki doktor ve öğretmenlerin de olduğu öğrenildi.
İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi için yapılan çalışmalarda; İstanbul merkez olmak üzere Ankara, Kocaeli,Konya, Kırıkkale, Balıkesir, Muğla, Afyonkarahisar’da 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda haklarında gözaltına kararı bulunan 24 şüpheliden 22’si yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin arasında aktif görevde bulunan doktor ve öğretmenlerin de bulunduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan 22 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.
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