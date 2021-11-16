Görevden alınan kaymakama "CHP'den Türk bayrağı aldınız mı?" mı sorusu!

16 Kasım 2021 Salı, 10:31

Ordu'nun Korgan İlçesi Kaymakamı Miraç Akbulut, 29 Ekim kutlamalarının ardından görevden alınmıştı. Akbulut'un, kutlamalarda yaptığı Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet vurgulu konuşmadan dolayı görevden alındığı ileri sürülmüştü.

Halk Tv yazarı İsmail Saymaz, Akbulut'un 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını ilçede coşkulu bir şekilde yapma çabasının bölgedeki iktidar yanlılarını rahatsız ettiğini, bu durumun Ankara'ya aksettirilmesiyle de bu sonucun ortaya çıktığını yazdı.

Soruşturma sürecinde Kaymakam Akbulut'a sorulan soruları bugünkü köşesine taşıyan Saymaz, yazısında şu bilgileri aktardı:

"Ordu Valiliği kaynaklarından öğrendiğim kadarıyla müfettişler 36 kişiyi dinledi.

12 Kasım günü Kaymakam Miraç'ın ifadesi alındı.

İlk soru şuydu: "Törende alkollü müydünüz?"

Değildi.

Zaten CHP'li Adıgüzel ve DP'li Enginyurt da bu iddiayı yalanladı.

Koku aldığını iddia edenlerle yan yana bile gelmemişti.

Resepsiyonda içki verilmemişti.

İkinci soru şöyleydi: "Milletvekillerini ne şekilde davet ettiniz? Ayrıcalık yapıldı mı?"

Yapılmadı.

Kaymakam Miraç, tüm milletvekillerine davetiye gönderildiğini kanıtlayan, yanıtları içeren mesajları sundu.

Üçüncü soru oldukça tuhaftı.

Şöyle: "Komite toplantısında 'Marşlar belediye hoparlöründen çalınmazsa minareden çaldırırım' dediniz mi?"

Bu bir şakalaşmadan ibaretti.

Belediye yetkilisi, "Hoparlör ısınıyor" demişti.

Kaymakam Miraç da espriyle karşılık vermişti.

O an bütün katılımcıların güldüğü bir espri birden bire suç iddiasına dönüşmüştü.

Dördüncü soru içler acısı.

"CHP ilçe başkanından Türk bayrağı aldınız mı?"

Evet, almıştı.

Almış ve asmıştı.

19 sayfalık savunma

Valilik kaynaklarından öğrendiğim kadarıyla Kaymakam Miraç, 19 sayfalık savunma verdi

Dedi ki:

"Cumhuriyet bayramını en yüksek coşkuyla ve katılımla kutlamak, Atatürk ilke ve inkılaplarını, Cumhuriyetin niteliklerini gözeterek hareket edip etkinlikler düzenlemek ve vatandaşımızda coşku hissiyatını artırmayı görevim bilerek bu bilinçle hareket ettim."