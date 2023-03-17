Cumhur İttifakı'na desteğini açıklayan Menzil Tarikatı'nın anatomisi

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 19:09

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 21:13

Türkiye tarihinin en kritik seçimleri yaklaşırken, gerici çevrelerden Cumhur İttifakı’na destek açıklamalarına bir yenisi daha eklendi. HÜDAPAR’ın ardından Menzil Cemaati de, Erdoğan’a destek vereceklerini açıkladı.

İşte, söz konusu açıklamanın ardından tüm gözlerin çevrildiği Menzil Tarikatı'na kısa bir bakış..

İSMİ BİR KÖYE DAYANIYOR

Menzil Tarikatı Nakşibendiliğin Halidiyye koluna bağlı bir ekolü temsil ediyor. İsmini Adıyaman'ın Kâhta ilçesine bağlı Menzil köyünden alan bu tarikatın giyim kuşamdan aile içi ilişkilerin belirlenmesine kadar katı kuralları söz konusu.

Tarikatın kurucusu Abdulhâkim Hüseyni, 1 Haziran 1972’de ölünce yerine oğlu Muhammed Raşit Erol geçer. Tarikat bu dönemde gözle görülür biçimde büyürken 1993 yılında Muhammed Raşit Erol ölünce onun yerine kardeşi Abdülbaki Erol geçer. Şu anki tarikat lideri de ta kendisi.

15 TEMMUZ SONRASI

Menzil Tarikatı, FETÖ’nün 2016 yılındaki darbe kalkışmasının ardından önemli bir büyüme sürecine girdi. FETÖ’cülerin kamudaki kadroları tasfiye edilince yerlerine Menzil Tarikatı’na yakın isimler atandı. Özellikle Sağlık Bakanlığı Menzil Tarikatı’nın yoğun biçimde örgütlü olduğu yer arasında gösteriliyor. Menzil’in AKP’ye ilgisi yeni değil. Menzilciler 31 Mart 2019 seçimlerinde de Cumhur İttifakı’nı desteklediklerini açıklamıştı.

MAL VARLIĞI ARTIYOR

Tarikatın vakıf, dernek ve iş insanları örgütü gibi birçok yapılanması bulunurken iktidarla kurulan yakın ilişkiler nedeniyle söz konusu yapılanmalara kamu kaynakların önemli miktarda pay aktarılabiliyor.

Cumhur İttifakı’na destek açıklamasında yer alan Semerkand Vakfı ve Beşir Derneği, AKP döneminde öne çıkıyor.

Beşir Derneği 2013 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına çalışan dernek statüsü aldı. Dernek bu sayede izin almadan yardım toplama hakkına kavuştu. Ulusal ve uluslararası alanda birçok yardım faaliyetinde para toplayabilen derneğin 2021 yılı mali tablosuna göre mal varlığı 114.9 milyon liraya çıktı.

DİYANET’İN DE RAPORUNDA VAR

Menzilciler Diyanet’in hazırladığı gizli tarikatlar raporunda da yer alıyor.

Raporda Menzilcilerle ilgili “Menzil grubu ülkemizdeki benzeri yapılar içerisinde en çok taraftara sahip olanlardan biri olarak görülmektedir. Son zamanlarda Menzil grubunun bürokraside teşkilatlandığı ve kamuda etkinliğini artırdığı yönünde kamuoyunda bir kanaat dillendirilmeye başlanmıştır. Doğru olması halinde bu tezahürün ülkemizde orta ve uzun vadede sıkıntılara yol açacağı değerlendirilmektedir” ifadeleri yer aldı.