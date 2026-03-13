Gözaltına alınan CHP Nazilli Gençlik Kolları Başkanı ve üç parti yöneticisi adli kontrolle serbest

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ iddialarıyla, CHP Nazilli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kemal Koç’un da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alınmıştı

Gözaltına alınan Nazilli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Koç ile gençlik kolları yönetim kurulu üyesi Y.Ç. ve A.Ö. ile partili E.İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"HİÇBİR BASKI YOLUMUZDAN DÖNDÜREMEZ"

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede gece saatlerinde farklı noktalara asılan pankart ve afişlerle ilgili şikayet üzerine soruşturma başlatmıştı.

Üzerinde CHP Nazilli Gençlik Kolları yazısı ve logosunun da yer aldığı pankart ile afişlerle ilgili soruşturma kapsamında dün "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamasıyla İlçe Gençlik Kolları Başkanı Koç ile gençlik kolları yönetim kurulu üyesi Y.Ç. ve A.Ö. ile partili E.İ. gözaltına alınmıştı.

Gözaltına kararına tepki gösteren CHP Aydın Gençlik Kolları İl Başkanı Ufuk Gündoğdu, eleştiri ve ifade özgürlüğünün demokratik toplumların temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak, “Hukuk birimlerimiz süreci titizlikle takip etmektedir. Bağımsız yargı organlarının hukukun üstünlüğü çerçevesinde görevlerini yerine getireceğine ve adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz. Hiçbir baskı biz gençleri inandığımız yoldan döndüremez. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurucusu olduğu partimize ve değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz” demişti.