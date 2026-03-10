Cumhuriyet Gazetesi Logo
Özlem Çerçioğlu'nun kredi talebine ret!

10.03.2026 09:21:00
CHP'den AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun, İller Bankası’ndan 1 milyar 500 milyon lira kredi çekebilmesi için Belediye Meclisi’nden yeniden yetki talep etmesi reddedildi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Kasım ayında 3 milyar TL’lik borçlanma yetkisi verildi. Bugün de yeniden yaklaşık 2 milyar TL’lik borçlanma yetkisi talep ediliyor. Çektiğiniz 3 milyar kredi ile ne yaptınız” diye sordu.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin mart ayı olağan toplantısında müdürlüklerden gelen ve komisyonlara sevk edilen gündem maddeleri görüşülürken; Çerçioğlu’na İller Bankası’ndan 1 milyar 500 milyon TL kredi çekme yetkisi verilmesi talebi yeniden meclis gündemine getirildi.

CHP Grubu, daha önce verilen kredi yetkilerine rağmen somut bir yatırım yapılmadığını belirterek, söz konusu talebe ret oyu verdi.

Oylamanın ardından mecliste açıklama yapan Aydın Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili ve Kuşadası Belediye Başkanı Günel, “Biz hiçbir zaman hizmete karşı olmadık. Ancak Aydın halkının gereksiz yere borçlandırılmasına da izin vermeyiz” ifadelerini kullandı.

Günel, belediyenin borçlanma politikasını eleştirerek daha önce verilen kredi yetkilerine rağmen somut yatırım yapılmadığını belirterek, şunları söyledi:

"ÇEKTİĞİNİZ 3 MİLYAR KREDİ İLE NE YAPTINIZ?"

“Ocak ayındaki meclis toplantısında da yeniden borçlanma talebi gündeme geldi. Cumhuriyet Halk Partili meclis üyeleri olarak Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin borçlanmasıyla ilgili geçen yıl kasım ayında zaten yetki verdik. Ancak verilen krediler henüz kullanılmamış ve ortada somut bir yatırım yoktur. Ayrıca yatırımların nerede yapılacağı da net değil. Kasım ayında verilen krediyle herhangi bir ihale yaptınız mı? Herhangi bir malzeme aldınız mı? Bunların hiçbiri yapılmadı. Kasım ayında 3 milyar TL’lik borçlanma yetkisi verildi. Bugün de yeniden yaklaşık 2 milyar TL’lik borçlanma yetkisi talep ediliyor. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak bu talebe ret oyu kullanacağız. Biz hizmete değil, Aydın halkının gereksiz yere borçlandırılmasına karşıyız. Çektiğiniz 3 milyar kredi ile ne yaptınız?”

Image

YATIRIMLARDA "AYRIMCILIK" TEPKİSİ

Aydın’ın ilçelerine yapılan yatırımların eşit olmadığını öne süren Günel, “Yatırımlarda özellikle asfalt ve köy yollarına ilişkin planların meclis ve komisyonlarla paylaşılmadığını görüyoruz. 10 Cumhuriyet Halk Partili ilçe belediyesi olarak yatırımlarda ayrımcılık yapıldığını düşünüyoruz. Asfalt çalışmaları ve köy yollarına ilişkin planlar ne komisyonlarla ne de meclisle paylaşılmıştır. Oysa Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin mevcut bütçesi, istenen yatırımların yapılması için yeterlidir” ifadelerini kullandı.

