Cumartesi Anneleri'ne gözaltı: AYM kararına rağmen....
AYM'nin Cumartesi Anneleri'nin eylemleri "saygıyla karşılanmalı" denilen kararlarına rağmen 947. hafta buluşması için Galatasaray Meydanı'na çıkmak isteyen Cumartesi Anneleri/İnsanları bir kez daha polis tarafından engellendi. En az 13 kişi gözaltına alındı.
Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle Galatasaray Meydanı’nda basın açıklaması yapmak isteyen Cumartesi Anneleri bu hafta da gözaltına alındı.
AYM, Cumartesi Anneleri’ne yönelik polis saldırısına ilişkin ikinci kez ihlal kararı vermesine rağmen Cumartesi Anneleri’nin 947. hafta eylemine yine polis müdahale etti.
Cumartesi Anneleri hesabının Twitter'dan aktardığına göre en az 13 gözaltı var.
Gözaltına Alınıyoruz.#CumartesiAnneleri947Hafta pic.twitter.com/N9lgWwnuJh— Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) May 20, 2023
Polisin ablukaya aldığı Cumartesi Anneleri'nden gözaltına alınanların isimleri şöyle:
Hanife Yıldız, Eren Keskin, Besna Tosun, Ali Ocak, Sebla Aran, Gülseren Yoleri, Hasan Karakoç, İrfan Bilgin, Leman Yurtsever, Hünkar Hüdai Yurtsever, Nazım Dikbaş, Taylan Bekin, Ümit Efe.
#CumartesiAnneleri947Hafta'mızda gözaltına alınanlar:— Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) May 20, 2023
Hanife Yıldız
Eren Keskin
Besna Tosun
Ali Ocak
Sebla Aran
Gülseren Yoleri
Hasan Karakoç
İrfan Bilgin
Leman Yurtsever
Hünkar Hüdai Yurtsever
Nazım Dikbaş
Taylan Bekin
Ümit Efe
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