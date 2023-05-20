2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Cumartesi Anneleri'ne gözaltı: AYM kararına rağmen....

AYM'nin Cumartesi Anneleri'nin eylemleri "saygıyla karşılanmalı" denilen kararlarına rağmen 947. hafta buluşması için Galatasaray Meydanı'na çıkmak isteyen Cumartesi Anneleri/İnsanları bir kez daha polis tarafından engellendi. En az 13 kişi gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.05.2023 - 12:47
Cumartesi Anneleri'ne gözaltı: AYM kararına rağmen....
Abone Ol google-news

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle Galatasaray Meydanı’nda basın açıklaması yapmak isteyen Cumartesi Anneleri bu hafta da gözaltına alındı.

AYM, Cumartesi Anneleri’ne yönelik polis saldırısına ilişkin ikinci kez ihlal kararı vermesine rağmen Cumartesi Anneleri’nin 947. hafta eylemine yine polis müdahale etti.

Cumartesi Anneleri hesabının Twitter'dan aktardığına göre en az 13 gözaltı var.

Polisin ablukaya aldığı Cumartesi Anneleri'nden gözaltına alınanların isimleri şöyle: 

Hanife Yıldız, Eren Keskin, Besna Tosun, Ali Ocak, Sebla Aran, Gülseren Yoleri, Hasan Karakoç, İrfan Bilgin, Leman Yurtsever, Hünkar Hüdai Yurtsever, Nazım Dikbaş, Taylan Bekin, Ümit Efe.


Cumartesi anneleri taksim Beyoğlu

İlgili Haberler

Cumartesi Anneleri'ne polis müdahalesi: 25 gözaltı

Cumartesi Anneleri'ne polis müdahalesi: 25 gözaltı
Cumartesi Anneleri'ne 945. haftada da polis müdahalesi: 23 gözaltı!

Cumartesi Anneleri'ne 945. haftada da polis müdahalesi: 23 gözaltı!
Cumartesi Anneleri'nden seçim kararı: Bu hafta Galatasaray Meydanı'nda yokuz

Cumartesi Anneleri'nden seçim kararı: Bu hafta Galatasaray Meydanı'nda yokuz

En Çok Okunan Haberler