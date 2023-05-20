Cumartesi Anneleri'ne gözaltı: AYM kararına rağmen....

Yayınlanma: 20.05.2023 - 12:47

Güncelleme: 20.05.2023 - 12:47

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle Galatasaray Meydanı’nda basın açıklaması yapmak isteyen Cumartesi Anneleri bu hafta da gözaltına alındı.

AYM, Cumartesi Anneleri’ne yönelik polis saldırısına ilişkin ikinci kez ihlal kararı vermesine rağmen Cumartesi Anneleri’nin 947. hafta eylemine yine polis müdahale etti.



Cumartesi Anneleri hesabının Twitter'dan aktardığına göre en az 13 gözaltı var.

Polisin ablukaya aldığı Cumartesi Anneleri'nden gözaltına alınanların isimleri şöyle:

Hanife Yıldız, Eren Keskin, Besna Tosun, Ali Ocak, Sebla Aran, Gülseren Yoleri, Hasan Karakoç, İrfan Bilgin, Leman Yurtsever, Hünkar Hüdai Yurtsever, Nazım Dikbaş, Taylan Bekin, Ümit Efe.