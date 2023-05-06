Cumartesi Anneleri'ne 945. haftada da polis müdahalesi: 23 gözaltı!

Yayınlanma: 06.05.2023 - 13:58

Güncelleme: 06.05.2023 - 14:33

Gözaltında kaybolan yakınlarını ve faili meçhul siyasi cinayetlere kurban giden yakınlarının faillerini 27 Mayıs 1995'ten bu yana her cumartesi günü Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemleri düzenleyerek arayanlardan oluşan Cumartesi Anneleri'ne polis bu haftaki eylemlerinde de müdahale etti.

945. haftada bir araya gelen ve kayıp yakınlarının akıbetini soran Cumartesi Anneleri'nden 23 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, avukat Meriç Eyüboğlu ve gözaltında öldürülen gazeteci Metin Göktepe'nin ablası TİP milletvekili adayı Meryem Göktepe de bulunuyor.

"ADALET TALEP ETMEKTEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

"Cumartesi Anneleri" Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumartesi İnsanları olarak, kayıp yakınları olarak, kayıplarımızı aramaktan, hakikati aramaktan, adalet talep etmekten vazgeçmeyeceğiz!" denildi.

Gözaltına alınan kişilerin isimleri şöyle:

1- Hanife Yıldız

2 - Mikail Kırbayır

3 - İrfan Bilgin

4 - Maside Ocak

5 - Hasan Karakoç

6 - Faruk Eren

7 - Filiz Karakuş

8 - Sebla Arcan

9 - Şebnem Korur Fincancı

10 - Gülseren Yoleri

11 - Ümit Efe

12 - Leman Yurtsever

13 - Meryem Göktepe

14 - Gamze Hızlı

15 - Mümtaz Murat Kök

16 - Meriç Eyüboğlu

17 - Erhan Pekçe

18 - Sinan Gökçen

19-Ali Tosun

20-Yaşar Demircan

21- Döne Gevher

22- Nimet Tanrıkulu

23- Hilmiye Öz