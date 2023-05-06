Cumartesi Anneleri'ne 945. haftada da polis müdahalesi: 23 gözaltı!
Kayıp yakınları için 945. haftada Galatasaray Lisesi'nin önünde toplanan Cumartesi Anneleri'ne polis yine müdahalede bulundu. Cumartesi Anneleri, aralarında 23 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Aralarında Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, avukat Meriç Eyüboğlu ve gözaltında öldürülen gazeteci Metin Göktepe'nin ablası TİP milletvekili adayı Meryem Göktepe de bulunuyor.
Gözaltında kaybolan yakınlarını ve faili meçhul siyasi cinayetlere kurban giden yakınlarının faillerini 27 Mayıs 1995'ten bu yana her cumartesi günü Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemleri düzenleyerek arayanlardan oluşan Cumartesi Anneleri'ne polis bu haftaki eylemlerinde de müdahale etti.
945. haftada bir araya gelen ve kayıp yakınlarının akıbetini soran Cumartesi Anneleri'nden 23 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, avukat Meriç Eyüboğlu ve gözaltında öldürülen gazeteci Metin Göktepe'nin ablası TİP milletvekili adayı Meryem Göktepe de bulunuyor.
"ADALET TALEP ETMEKTEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"
"Cumartesi Anneleri" Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumartesi İnsanları olarak, kayıp yakınları olarak, kayıplarımızı aramaktan, hakikati aramaktan, adalet talep etmekten vazgeçmeyeceğiz!" denildi.
Gözaltına alınan kişilerin isimleri şöyle:
1- Hanife Yıldız
2 - Mikail Kırbayır
3 - İrfan Bilgin
4 - Maside Ocak
5 - Hasan Karakoç
6 - Faruk Eren
7 - Filiz Karakuş
8 - Sebla Arcan
9 - Şebnem Korur Fincancı
10 - Gülseren Yoleri
11 - Ümit Efe
12 - Leman Yurtsever
13 - Meryem Göktepe
14 - Gamze Hızlı
15 - Mümtaz Murat Kök
16 - Meriç Eyüboğlu
17 - Erhan Pekçe
18 - Sinan Gökçen
19-Ali Tosun
20-Yaşar Demircan
21- Döne Gevher
22- Nimet Tanrıkulu
23- Hilmiye Öz
Gözaltılarımız:— Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) May 6, 2023
1- Hanife Yıldız
2 - Mikail Kırbayır
3 - İrfan Bilgin
4 - Maside Ocak
5 - Hasan Karakoç
6 - Faruk Eren
7 - Filiz Karakuş
8 - Sebla Arcan
9 - Şebnem Korur Fincancı
10 - Gülseren Yoleri
11 - Ümit Efe
12 - Leman Yurtsever
…#CumartesiAnneleri945Hafta pic.twitter.com/0zFTijUq04
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