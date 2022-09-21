Gözler İmamoğlu'nun davasında: CHP'li belediye başkanlarından destek mesajı
YSK üyelerine hakaret iddiasıyla yargılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davası bugün görülecek. Dava öncesi CHP'li belediye başkanları İmamoğlu'na destek mesajı verdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş paylaşımında, "Gençlerimize olan sorumluluğumuz ve demokrasiye olan inancımla yanındayım Ekrem İmamoğlu" dedi.
Eski Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven ve kurul üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davası bugün Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye bugün devam edilecek.
Dava öncesi CHP'li büyükşehir belediye başkanları, sosyal medya hesaplarından yayımladıkları mesajlarıyla İmamoğlu'na destek verdi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş paylaşımında, "Gençlerimize olan sorumluluğumuz ve demokrasiye olan inancımla yanındayım Ekrem İmamoğlu" dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, "Gözümüz, aklımız İstanbul’da olacak" ifadelerini kullandı.
Belediye başkanlarının mesajları şu şekilde:
Halkın iradesi ve demokratik hukuk sistemi her türlü bürokratik vesayetten üstündür.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) September 20, 2022
Gençlerimize olan sorumluluğumuz ve demokrasiye olan inancımla yanındayım @ekrem_imamoglu
Adalet, hak ve hukuk bir gün herkese lazım olacaktır.— Kadir Albayrak (@kadira59) September 21, 2022
Değerli yol arkadaşım İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız @ekrem_imamoglu’nun ve 16 milyon İstanbullu’nun yanındayız. #İstanbulYargılanıyor
Biz doğrunun yolunda dümdüz yürümeye devam edeceğiz. Eğri elbet layığını bulacaktır.— Osman Gürün (@osmangurun) September 21, 2022
Demokrasiye ve adalete olan inancımızla her zaman yanındayız. @ekrem_imamoglu #İstanbulYargılanıyor
Demokrasinin, İstanbul halkının, adaletin ve @ekrem_imamoglu’nun yanındayız. Ve her zaman yanında olacağız.#İstanbulYargılanıyor— Zeydan Karalar (@ZeydanKaralar01) September 20, 2022
Gözümüz, aklımız İstanbul’da olacak. https://t.co/O5ygFNUYnO— Tunç Soyer (@tuncsoyer) September 20, 2022
Demokrasi ve adalet herkes içindir.— Özlem ÇERÇİOĞLU (@OZLEM_CERCIOGLU) September 21, 2022
Bu değerleri korumak ve geleceğe taşımaksa hepimizin sorumluluğundadır.
Hukukun adil ve bağımsız işleyeceğine olan inancımızla 16 milyon İstanbullu’nun iradesinin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. @ekrem_imamoglu’nun yanındayız.
Doğru, sarsılır ama yıkılmaz!— Vahap Seçer (@SecerVahap) September 21, 2022
Yalnız değilsin Ekrem Başkan…
Milyonlarca İstanbullu’nun iradesinin kazandığı gibi, demokrasi kazanacak, hukuk kazanacak. @ekrem_imamoglu#İstanbulYargılanıyor
İlgili Haberler
- Barış Yarkadaş'tan 'İmamoğlu davasının hakimi değişti' iddiası: 'İmamoğlu’nun işinin zorlaştığı yorumu yapılıyor'
- Barış Yarkadaş yazdı: Ekrem İmamoğlu davasında ilginç gelişme
- İmamoğlu davasında karar çıkmadı, hukukçular Cumhuriyet’e konuştu: ‘Hakim Bilal Erdoğan bile olsa...’
- Son Dakika: Ekrem İmamoğlu davasında duruşma ertelendi
-
Video Haberler
- Troya Müzesi'nde '3D mapping' gösterimi
- Belediye otobüsüyle hastaneye yetiştirildi
- Evini dükkana taşıdı
- O anlar saniye saniye kamerada
- Gece gündüz çalıştılar
- Odun ve ağaç parçalarına şekil veriyor
- 2 milyon lira ikramiye çıktı
- Türk doktorlara güveniyorum
- 1,5 kilo balı 33 saniyede yedi
- 'Ayşe hanım' yer fıstığı hasat edildi
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
- Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı
- A101 marketinde skandal görüntü!
- Orduya savaş zamanı alarmı talimatı
- Alakurt’tan skandal paylaşım: ''Döver, bayıltır...'
- Hadi Özışık'tan Soylu iddiası
- 'YSK' davasında karar ne olacak?
- AKP ve MHP için tehlike çanları çalıyor
- MasterChef Sergen 3 ay önce açtığı köftecisini kapattı
- 'Buradan o hakime sesleniyorum...'