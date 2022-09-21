Gözler İmamoğlu'nun davasında: CHP'li belediye başkanlarından destek mesajı

21 Eylül 2022 Çarşamba, 10:06

Eski Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven ve kurul üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davası bugün Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye bugün devam edilecek.

Dava öncesi CHP'li büyükşehir belediye başkanları, sosyal medya hesaplarından yayımladıkları mesajlarıyla İmamoğlu'na destek verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş paylaşımında, "Gençlerimize olan sorumluluğumuz ve demokrasiye olan inancımla yanındayım Ekrem İmamoğlu" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, "Gözümüz, aklımız İstanbul’da olacak" ifadelerini kullandı.

Belediye başkanlarının mesajları şu şekilde:

Halkın iradesi ve demokratik hukuk sistemi her türlü bürokratik vesayetten üstündür.



Gençlerimize olan sorumluluğumuz ve demokrasiye olan inancımla yanındayım @ekrem_imamoglu — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) September 20, 2022

Adalet, hak ve hukuk bir gün herkese lazım olacaktır.

Değerli yol arkadaşım İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız @ekrem_imamoglu’nun ve 16 milyon İstanbullu’nun yanındayız. #İstanbulYargılanıyor — Kadir Albayrak (@kadira59) September 21, 2022

Biz doğrunun yolunda dümdüz yürümeye devam edeceğiz. Eğri elbet layığını bulacaktır.



Demokrasiye ve adalete olan inancımızla her zaman yanındayız. @ekrem_imamoglu #İstanbulYargılanıyor — Osman Gürün (@osmangurun) September 21, 2022

Demokrasinin, İstanbul halkının, adaletin ve @ekrem_imamoglu’nun yanındayız. Ve her zaman yanında olacağız.#İstanbulYargılanıyor — Zeydan Karalar (@ZeydanKaralar01) September 20, 2022

Demokrasi ve adalet herkes içindir.



Bu değerleri korumak ve geleceğe taşımaksa hepimizin sorumluluğundadır.



Hukukun adil ve bağımsız işleyeceğine olan inancımızla 16 milyon İstanbullu’nun iradesinin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. @ekrem_imamoglu’nun yanındayız. — Özlem ÇERÇİOĞLU (@OZLEM_CERCIOGLU) September 21, 2022