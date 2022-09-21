Gözler İmamoğlu'nun davasında: CHP'li belediye başkanlarından destek mesajı

YSK üyelerine hakaret iddiasıyla yargılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davası bugün görülecek. Dava öncesi CHP'li belediye başkanları İmamoğlu'na destek mesajı verdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş paylaşımında, "Gençlerimize olan sorumluluğumuz ve demokrasiye olan inancımla yanındayım Ekrem İmamoğlu" dedi.

cumhuriyet.com.tr
21 Eylül 2022 Çarşamba, 10:06
Gözler İmamoğlu'nun davasında: CHP'li belediye başkanlarından destek mesajı
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Eski Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven ve kurul üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davası bugün Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye bugün devam edilecek.

Dava öncesi CHP'li büyükşehir belediye başkanları, sosyal medya hesaplarından yayımladıkları mesajlarıyla İmamoğlu'na destek verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş paylaşımında, "Gençlerimize olan sorumluluğumuz ve demokrasiye olan inancımla yanındayım Ekrem İmamoğlu" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, "Gözümüz, aklımız İstanbul’da olacak" ifadelerini kullandı.

Belediye başkanlarının mesajları şu şekilde:


YSK Ekrem İmamoğlu dava

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