Son Dakika: Ekrem İmamoğlu davasında duruşma ertelendi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında YSK başkanı ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle ‘hapis’ ve ‘siyasi yasak’ talebiyle yargılandığı davada karar çıkmadı. İmamoğlu’nun avukatlarının celse arasında sunduğu uzman görüşüne ilişkin raporun incelenmesi için dosyanın savcılığa gönderilmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı 21 Eylül’e erteledi.

Sinem Nazlı Demir
01 Haziran 2022 Çarşamba, 12:14
Son Dakika: Ekrem İmamoğlu davasında duruşma ertelendi
Abone Ol google-news

İBB Başkanı İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret iddiasıyla yargılandığı davada bugün karar çıkmadı. Dava 21 Eylül'e ertelendı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4 Kasım 2019 tarihinde, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde yapmış olduğu konuşmasından dolayı, “Avrupa Parlamentosu’na gidip, Türkiye’yi şikâyet eden ahmağa söylüyorum, bunun bedelini bu millet sana ödetecek” ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu da Soylu’nun bu sözlerine ilişkin gazetecilerin sorusu üzerine, “31 Mart’ta seçimi iptal edenler, dünyada, Avrupa’da onların gözünde nereye düştüğümüze baksınlar. 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır, önce oraya bir odaklansın” demişti.

İmamoğlu, mahkemede kendini, “Benim sözüm siyasi olarak seçimi erteletmeye çalışan siyasetçilereydi. YSK üyelerini kastetmedim” şeklinde savunmuştu.

KARAR ÇIKMADI

İmamoğlu’nun avukatlarının celse arasında sunduğu uzman görüşüne ilişkin raporun incelenmesi için dosyanın savcılığa gönderilmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı 21 Eylül’e erteledi. 

 

 


Ekrem İmamoğlu YSK dava Süleyman Soylu siyasi yasak

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler