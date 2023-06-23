Gözler İYİ Parti kurultayına çevrildi: Yerel seçimlere 'ittifaksız' girilebilir
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yarın yapılacak 3. Olağan Kurultay’da “kapsamlı bir açıklama yapmaya” hazırlanıyor.
İYİ Parti lideri Akşener, kurultayda partisinin hem seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmeleri hem de 2024 yerel seçimlerine ilişkin stratejilerini aktaracak.
Kongrede ittifakın geleceğine ilişkin de netleşen fikirleri aktaracağı belirtilen Akşener’in yerel seçimlerde ittifak yerine “CHP ile karşılıklı fedakârlık şartıyla işbirliği” yapılabileceğini belirtmesi bekleniyor.
Kurmaylar, 2019 yerel seçimlerinde CHP lehine bazı büyükşehirlerde İYİ Parti’nin aday göstermediğine dikkat çekerek 2024 seçimlerinde, söz konusu “işbirliğinin” ise ancak bazı büyükşehirlerde bu defa CHP’nin İYİ Parti lehine aday göstermemesiyle sağlanabileceği belirtiliyor.
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