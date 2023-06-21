Yayınlanma: 21.06.2023 - 15:15

Güncelleme: 21.06.2023 - 15:15

Seçim sonrası gözlerin çevrildiği İYİ Parti'de olağan kongre öncesi istifa haberleri gelmeye devam ediyor. İYİ Parti STK’lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Av. Murat Keçeciler, Konya'da düzenlediği basın toplantısında, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Peki, Murat Keçeciler kimdir, nereli, kaç yaşında? Murat Keçeciler İYİ Parti'den neden istifa etti? İşte, Murat Keçeciler hakkında merak edilenler...

MURAT KEÇECİLER KİMDİR?

Murat Keçeciler, 1980 yılında Konya'da dünyaya geldi. Murat Keçeciler ilk, orta ve lise eğitimlerini Ankara Özel Ayşeabla Koleji'nde tamamladı. Daha sonra Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Lisans eğitiminden sonra İstanbul Üniversitesinde Özel Hukuk alanında yüksek lisans çalışmasını ¨Uluslararası Spor Uyuşmazlıklarının Tahkim Yoluyla Çözümlenmesi¨ isimli tezi ile başarılı şekilde tamamladı. Akademik çalışmalarına Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Özel Hukuk alanında devam etmektedir.

Murat Keçeciler, 2002 yılından bu yana serbest avukatlık çalışmalarına 2005 senesinde kurduğu ¨Keçeciler&Partners Hukuk Bürosu¨ çatısı altında devam etmektedir. Konyalılar Eğitim Vakfı Kurucular Kurulu üyesi olan Keçeciler, İstanbul Tahkim Merkezi (İSTAC), TFF Tahkim Kurulu, Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) üyeliği, Türk Amerikan İş Adamları Derneği (TABA AmCham) üyesi olarak Genç TABA AmCham kurucu başkanvekilliği görevini üstlendi. Keçeciler, hali hazırda Global Bilişim Derneği İkinci Başkanlığı görevini ve Uluslararası Sosyal Medya Derneği Yönetim Kurulu üyeliğine devam etmektedir. Gençler ile oluşturdukları Gelişim Forumunda alanında uzman isimlerin gençler ile buluşmasına katkı sunmaya devam etmektedir. Bu görevlerinin yanı sıra birçok üniversite ve gençlik yapılanmalarında Gençlik, Tahkim ve Bilişim Hukuku alanlarında panel ve seminerlere konuşmacı olarak katılmaktadır.

MURAT KEÇECİLER İYİ PARTİ'DEN NEDEN İSTİFA ETTİ?

İYİ Parti STK’lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Av. Murat Keçeciler, Konya'da düzenlediği basın toplantısında, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Keçeciler istifa nedenine ilişkin şunları söyledi:

“İYİ Parti'deki arkadaşların kafası karışık. İYİ Parti Konya İl Başkanı Kadir Ulusoy genel merkeze rağmen başkan seçildi. Siyaset duygularla yapılır, ideallerle yapılır ama biraz da zekâ katmanız gerek. Bugünkü siyaset tarlasının temizlenmesi gerekiyor.

Ne yazık ki bu sistemde vasıfsız ve çapsız siyaset ve siyasetçiler çıkıyor. Sayın Akşener altılı masadan kalktığında yaptığı açıklamada, ‘Ya tarih yazacaklarını ya da tarih olacaklarını’ söylemişti. Seçimlerde de İYİ Parti ‘tarih yazacağız’ sloganını kullandı, netice itibariyle seçimler kaybedildiğine göre İYİ Parti tarih oldu.

Yeni bir siyaset kültürüne ihtiyaç var dedik. Birçok proje sunduk Genel Merkeze, kabul görmedi. Ben İYİ Parti'de siyaset yapamayacağımı anladım. ‘Kaybedilecek bir kavganın sebebi biz olmayalım' dedik. İstifa ediyorum.”