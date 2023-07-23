Kabine yarın toplanıyor: Gündemde ekonomi ve iç ve dış siyaset var
Meclis'in tatil edilmesinin ardından ilk kabine yarın toplanacak. Öncelikli gündemin dış politikada yaşanan gelişmeler olacağı öğrenilirken ekonomi ve iç siyasete ilişkin konular da görüşülecek.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Saray'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.
Kabine toplantısında, öncelikli gündem dış politika olacak. Geçtiğimiz hafta tamamlanan Körfez turu değerlendirilecek. Turda imzalanan 18 anlaşmanın yanı sıra, Türkiye'ye yapılması beklenen yatırımlar ve yatırımlara dair hazırlıklar kabinede ele alınacak.
Enflasyonla mücadele, fahiş kira artışlarını önlemek için alınması planlanan tedbirler kabinede ele alınması beklenen diğer başlıklar arasında yer alacak.
TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİ
Toplantıda, memur ve memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek 7. dönem kamu toplu sözleşme sürecine ilişkin hazırlıklar da değerlendirilecek.
Toplantıda yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları hakkında da sunum yapılacak.
ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPILACAK
Kabine toplantısının ardından Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.
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