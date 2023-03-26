Gözler listelere çevrildi: 'Önce ittifak içi ittifak'

Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 26 Mart 2023 - 04:00

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da katıldığı TV yayınında “6 lider olarak sözlü bir mutabakatımız oldu. Bakan olmak isteyenler milletvekili olmayacak” değerlendirmesini yaptı.

Bunun üzerine gözler, Millet İttifakı’nda yer alan diğer partilere çevrildi.

ÖNCE İTTİFAK İÇİ İTTİFAK

Liderlerin imzaladığı metne göre; her partiye bir bakanlık verilecek ve kalan bakanlıklar da oy oranına göre dağıtılacak.

Partilerin kurmaylarının paylaştığı bilgiye göre; İYİ Parti’de “aday adaylığı başvuruları yeni sona erdiği için konunun henüz değerlendirilmediği” belirtiliyor. DEVA, Gelecek ve Saadet partileri ise; öncelikle “ittifak içi ittifak” konusundaki görüşmelerinin bitmesini bekliyor.

Partilerin kurmayları, “Anlaşma sağlandıktan sonra durum değerlendirilecek. Şu anda öncelik listelerde” bilgisini aktarıyor. Partiler arasında bir isim ya da bakanlık alanının öne çıkmadığını söyleyen kurmaylar, “Bu konuda bir tartışma çıkacağını düşünmüyoruz” değerlendirmesini yapıyor.