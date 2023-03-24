Son dakika... HÜDA PAR'dan 'ittifak' açıklaması: 'Seçime AK Parti listelerinden gireceğiz'

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 16:11

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 16:36

Hizbullah terör örgütüne yakınlığıyla bilinen HÜDA PAR'ın, Cumhur İttifakı'na katılıp katılmayacağı kararını bugün duyurması bekleniyordu.

HÜDA PAR, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı aldıklarını açıklamıştı. Milletvekili seçimleriyle ilgili de görüşmelerin sürdüğü ifade edilmişti.

O görüşmeler sonrasında nasıl bir karara varıldığını bugün HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, İstanbul’da yapacağı basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu.

Son olarak partiden yapılan açıklamada "Seçime AK Parti listelerinden gireceğiz" denildi.

Yeniden Refah Partisi de ittifak protokolünün YSK'ye tesliminden önce Cumhur İttifakı'na 4. parti olarak katılmıştı.

ERDOĞAN HÜDA PAR'I SAVUNMUŞTU

Geçen günlerde gazetecilerin sorularını yanıtlayan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın son destekçisi HÜDAPAR’ı savundu.

1990-2000 yılları arasında işlediği birçok cinayetle gündeme gelen Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen parti hakkında Erdoğan, “Tamamıyla yerli ve milli bir yapı” ifadesini kullandı.