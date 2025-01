Kılıçdaroğlu'nu 'Esad' üzerinden hedef almıştı... Özgür Özel'den Erdoğan'a 'mezhep' yanıtı: 'Tekrar ederse çok sert cevap vereceğim'

Yayınlanma: 11.01.2025 - 19:57

Güncelleme: 11.01.2025 - 19:57

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan dün katıldığı AKP'nin Denizli İl Kongresi'nde Suriye'deki gelişmeleri değerlendirirken CHP'yi eleştirmeye başlamış ve "Eski genel başkanlarının Esed sevgisinin ardında farklı nedenler vardı ama yeni başkanlarının niçin bu kadar rahatsız olduğunu merak ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Bu ifadelerin mezhep siyaseti olduğunu belirterek kınayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'de kardeşliğin ve birlikteliğin güvencesi olduğunu vurguladı.

ÖZEL, GAZETECİLERİN SORUNLARINA DEĞİNDİ

10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla Manisa'da gazetecilerle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, basın mensuplarının ve yerel basının önemine ve gazetecilerin sorunlarına değindi.

Özel, yazılı basının kaynak sorunu hakkında şunları söyledi:

"Bu resmi ilan gelirleri yeterli değil ve maalesef özellikle ulusaldaki muhalif basın bunun üzerinden terbiye edilmeye çalışılıyor. Sürekli cezalar verilerek. İnternet sitelerine verilen resmi ilanlarla ilgili kriterler çıtayı çok yukarı koyduğu için çok az sayıda site bunlardan yararlanabiliyor. Basın İlan Kurumu'nun siyasi bir tavır içinde yandaşları ödüllendirdiği muhalifleri cezalandırdığı bir süreç var. Bir husumetin olduğundan değil ama Türkgün Gazetesi normalde tiraja göre verilmesi lazım. Türkgün Gazetesi'ni hani rafta gören kim varsa biri gelsin. Belki en büyük yerde bir tane Türk Gün gazetesi var. En çok ilan desteğini alan gazete Türkgün Gazetesi."

"CUMHURİYET, EVRENSEL, BİRGÜN; SIFIR LİRAYLA ÇITANIN BİR ÜSTÜNDE..."

Özel, şöyle devam etti:

"Özellikle bir de basın İlan Kurumu'nun dışında kamu bankalarının büyük şirketlerin, kamunun hissesi olduğu şirketlerin hatta kamunun etki ettiği özel şirketlerin yandaşlara reklamları yığdığı işte Türkgün Gazetesi'nin en çok reklam aldığı orada bir jest var, Sayın Bahçeli'ye. Hepimiz görüyoruz. Görmeyenin gözüne sokmak için yapıyorlar onu. Biri Devlet Bey'e söylesin diye. Altında da iktidara müzahirlik durumuna iktidara yakınlık durumuna göre azalıyor. Bir yerden sonra sıfırlanıyor. Mesela ulusal basında orada sıfır.

Evrensel BirGün, Sözcü, Korkusuz, Nefes daha yeni çıktı belki yok. Cumhuriyet, ne kadar muhalif gazete varsa sıfır lirayla çıtanın bir üstünde, iktidara ne kadar yakınsan o kadar yüksek ilan. bir de Türkgün Gazetesi'ne beşi bir yerde takmışlar. Sayın Bahçeli'nin yüksek performansından dolayı iktidara verdiği destek noktasında. Tabii bunların hepsi basın özgürlüğünü tartışmalı hale getiren, basını sopayla havuçla terbiye etmeye çalışan çağdaş demokrasilerde olmaması gereken bir mevzu."

"SENDİKALAŞMAYI ZORUNLU HALE GETİRECEK HALİMİZ YOK..."

"Sendikalaşmayı zorunlu hale getirecek halimiz yok. İşin mantığına aykırı ama sendikalaşmanın önündeki tüm engellerin kaldırılması hiçbir kotarın bu kadar az istihdamın, esnek istihdamın olduğu, hatta üzülerek söylüyorum. Bugün o konuda çok şikayet almadım ama Türkiye'de en çok aldığımız şikayet. Gazeteci çalıştırıyor ama sigortasını başka bir kottan yaptırıyorlar. Bu tip işelerin olduğu bir ülkede sendikalaşma meselesinde bütün engelleri kaldırmak lazım.

"AVRUPA'DA HİÇBİR SİYASETÇİ, HİÇBİR PATRONU ARAYAMIYOR"

"Çünkü basında sendika bir, çalışanı patrondan koruduğu gibi patronu da siyasetçiden koruyor. Bu adam niye bunu yazmış dediğinde, ne bileyim abi, adamın sendikası var, karıştırıyorlar mı işlerini? Sendikal güvence altında adamlar dediği için Avrupa'da hiçbir siyasetçi, hiçbir patronu arayamıyor işte. O yüzden sendika hem gazeteciyi patronundan hem patronu siyasetçiden koruyacak.

İkincisi gazete sahibi olmaması. Hiç kimsenin birden fazla bunun istisnaları oluyormuş. Onu çalışıyorlar mesela. Ekonomi gazetesi, spor gazetesi, haber gazetesi diye ayrılan segmentlerde aynı isimle olmak kaydıyla olabilir diye söylüyorlar. Gazetecilik yapanların gazete açlıktan beş yıl önce, bıraktıktan 10 yıl sonraya kadar kamu ihalelerine girmemeleri, devletle iş yapmamaları, gazete sahiplerinin ve medya sahiplerinin birinci, ikinci derece yakınlarının da bu işlerle eş zamanlı uğraşmıyor olmalarının güvence altına alınması lazım."

"TAYYİP BEYİN SÖYLEDİKLERİNİN BİR KIYMETİ YOK"

Ekonomi gündemine yönelik de değerlendirme yapan Özel, "Tayyip Bey'in sürekli benimle uğraştığı ve Türkiye'nin de gündemine getirdiğimiz ve devamında da daha çok gündemde olacak bir mevzu var. O da altın hesabı" diyerek, Erdoğan'ın emekliye maliyetini hesapladığını belirtti.

Özel, şunları kaydetti:

"Ben hesabı daha doğrusu siyaseti yirmi yıldır burada yapıyorum sizin gözünüzün önünde. Eskiden uzun ve karmaşık cümleler kuruyordum. Hiç bir fayda görmüyordum. zaten yüzde altı oy alıyorduk. Cümleler kısaldıkça oy artıyor. Karşılığını buluyor. Ne kadar anlaşılır konuşursanız o kadar çok oy alıyorsunuz. yüzde 60 oy aldığımız gibi. Basit anlaşılır ve yalın. Altın hesabı da böyle bir anlayışın ürünü olarak ben Türkiye'nin dört bir yanında bir noktada, Ardahan'da da Anamur'da da Mersin'de, Antalya'da da Konya'nın Ereğlisi'nde, Erzurum'da da Babaeski'de de kuyumcu gördün mü giriyorum. Hesap makinesini alıyorum. 22 yıl önceki asgari ücreti önüme alıyorum. O gün altın ne kadarmış diye soruyorum. Kimi bilgisayardan bakıyor kimi telefondan ya da televizyondan bakıp söylüyor. Hesaplıyoruz.

Hesap şöyle çıkıyor: Emekliye 8 çeyrek altın veriyormuş. Bundan önceki hükümet. AKP'nin beğenmediği hükümet. Bu hükümetin verdiği 12.5 lira 2.5 çeyrek altın. Her emeklinin ayda 5.5 çeyrek altın kaybı var. Bu iktidarda. Zaten bir buçuk asgari ücret alıyorlardı. Yani bugün için otuz üç bin lira olması lazımken on iki bin beş yüz lira alıyor. Onu da Şimdi on dört bin beş yüz yapacakmış. O da iki nokta sekiz çeyrek altın. Sekiz çeyrek altın, iki nokta sekiz çeyrek altın. Aralık var. Tayyip Bey'i iktidarda tutmanın emekliye maliyeti. Ya da asgari ücretli yedi çeyrek altın alırmış Tayyip bey geldiğinde. Şimdi baktığınızda yirmi iki bin liralı ile 4.2 çeyrek altın alacak. Son verdiği maaş ile on yedi bin lirayla 3.5 çeyrek altın alınabiliyordu. Bu 7 çeyrek altından 3.5'a düşmüş. Asgari ücretli altın hesabında inanılmaz kayıpta."

"BANA TEŞEKKÜR ETMİŞ, ONU DA SÖYLEYECEĞİM..."

"Geçen sene Ocak ayına göre bile asgari ücretliden yarım çeyrek altın daha çalmış durumdalar. Yani on yedi bin lira asgari ücret, on bin liranın altına gerilemişti alım gücü açısından. Beş bin verince iki bin lira zaten cepten çektiler. Yarım çeyrek altın iki bin beş yüz lira. Yani geçen Ocak ayına göre bugün emeklinin cebinden bir çeyrek altın daha çalınmış oldu. Bu hesabı yapınca bana kızıyorlar. Ey Özgür Özel elinde hesap makinesi, sarraf sarraf geziyorsun. Hadi çık. CHP'li belediyelerin borcunu altın üzerinden hesapla. Şimdi konuyu CHP'li belediyelerin borcuna getiriyor. Ben de o hesabı yaptım. Dün de kendisine sundum. Yani hesabı yaptım. Ve ilan ettik.

Hesap şu: Sonra bana teşekkür etmiş. Onu da söyleyeceğim. Diyor ki Özgür Özel'e teşekkür ediyorum diyor. Dün bir hesap yapmış diyor. Hesabı kuvvetli diyor. 15 ton belediyelerin altın borcu var diyor. Bir kere 15 değil, 30 ton var. Onu güzelce anlatayım. Belediyelerin SGK'ya toplam altın borcu 15 ton değil 30 ton Tayip Bey onu belirteyim tekrar. Bu 30 tonun, 10 tonu sizin belediyelere ait. 20 tonu sizin dışınızdaki partililerin belediyelerine ait. Bu 20 tonun yaklaşık 10 tonu AKP'li belediyelerden devir aldığımız borçlar. Bütün muhalefet belediyeleri olarak kendi borcumuz 10 ton altın. CHP, Yeniden Refah, İyi Parti, Dem Parti bütün hepsinin toplamı 10 ton altın. Senin ve belediyelerinin yaptığı borç 20 ton. Bunun 10 tonu hâlâ sizin belediyenin üstünde on tonu sizden kalan bizim belediyelerin üstünde."

ERDOĞAN'A SGK YANITI

"Peki bu SGK'nın toplam borcu ne kadar? SGK'nın toplam borcu 270 ton altın. 30 ton belediyeler toplam bir kamyon. Geri kalan 8 kamyon 240 ton diğer alacaklar. Diğer alacaklar kanuna göre 6 ayda bir açıklanması lazım. Tayip bey açıklamıyor. Neden? En tepede en yakın şirketler var. Bizden bu paraları İzmir Büyükşehir Belediyesinin hesaplarına el koyarak faizi ile kesiyor. Şirketlere ise SGK affı çıkarmaya hazırlanıyor. Faizleri silecek. Anaparayı bilmem kaç takside bölecek. Ben Tayip beye söylüyorum. 270 alacağı var SGK'nın. 30 tonu belediyelerin. 240 tonu şirketlerin. Sen bu şirketlerin faizlerini affetmeden önce açıkla. Hangi şirketler bunlar? Bu açıklamayı yapmadan Tayip beyin söylediklerinin bir kıymeti yok."

"BU DİLİN ÇOK TEHLİKELİ BİR DİL OLDUĞUNU TAYYİP BEY'E SÖYLEMEK LAZIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye üzerinden CHP'ye eleştirirken kullandığı dile dikkat çeken Özel, 'mezhep siyasetini' kınadı ve şunları söyledi:

"Sayın Erdoğan dün efendim Esed rejimi yıkıldı diyor. Yine Esed'e döndük. Esad'tı el ele Bodrum'da tatil yapıyorlardı. Düşman oldu Esed oldu. Son bir yıl biz Suriyeli sığınmacıların gitmesi için Esat'la görüşülmesini söylediğimizde 'ben görüşeceğim Esad'la' dedi. Esad'a döndürmüştü. Sayın Esad falan diyordu. Eski dosttan düşman olmaz diyordu. Şimdi Esat yıkıldı. Yine Esad'e dönmüş. Diyor ki ardından CHP yas tutuyor. Külliyen yalan. Ne yas tutacağız.

Ben bir otoriter lider azaldı mı dünyadan? Neredeyse tef çalcam. İnşallah Türkiye'de de o günler gelecek. Ama yas falan tutmuyoruz da cümlenin devamı kötü. Hadi diyor eski genel başkanlarının bu konudaki diyor bir gerekçesi vardı. Malum sebepten diyor. Özgür Bey niye böyle yapıyor diyor. Şimdi burada yapılan iş çok tehlikeli bir iş. Kemal Bey'in inancı üzerinden Esed'in inancı üzerinden işte Esad Nusayridir, Arap Alevisi'dir. Kemal Bey Alevidir. O söyleyip de söylemediği bu. Burayı kaşıyıp Özgür Bey sen Sünnisin bu Arap Alevilerinin tarafında niye duruyorsun diyor.

Birincisi hiçbir acıya hiçbir milli meseleye, hiçbir dış politik meseleye mezhep siyaseti üzerinden bakmadım, bakmam, bakanı da doğru bulmam, bu ülkeye en büyük kötülüğü yapar. Siyasetçileri, mezheplerine göre, inançlarına göre kategori etmek yerine kalplerine göre kategorize etmek lazım o inanç içinde olan bir şey ya, kötü kalpliler ve iyi kalpliler. Böyle tasnifler yapanlar kötü kalpliler. Tayyip Bey o tarafta, kötü kalplilerin tarafında. Çünkü Alevi, Sünni, Kürt'tür, kardeştir derken iyi. Ama Esed'i malum ben destekliyordu deyip burada mezhepçilik yapıyor. Bunu burada ifşa etmek ve bunu burada kınamak bu dilin çok tehlikeli bir dil olduğunu Tayyip Bey'e söylemek lazım."

"TEKRAR EDERSE ÇOK DAHA SERT CEVAP VERECEĞİM"

"Bizim Suriye'ye bakış açımız şu. Orada Alevilerinin yaşadığı büyük bir tehdit var. Çünkü daha 6-7 yıl öncesine kadar oradan gelen görüntüleri televizyonlar buzlayıp veriyordu. Şimdi o kişiler Suriye'de yönetiminin alan açabileceği alanda pozisyonda olabilir diye endişeler var. Bu konuda ciddi olmak, oradaki kaygıları anlamak lazım. Biz Suriye meselesinde Arapların da, Türkmenlerin de, Kürtlerin de, Dürzilerin de temsil dildiği büyük ve bütünleşik bir Suriye'yi Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyoruz. En kısa zamanda da demokrasi seçimlerinin yapılmasını savunuyoruz.

Bunun dışında benim bu meseleyi mezhep üzerinden okumaya çalışan ve Türkiye'ye böyle bir mesaj veren Erdoğan'ın dilini kınadığımı bilsin yeter. Çünkü bu toplumu, toplumları ortadan bölen siyaset bu ülkeye çok şey kaybettirdi. Aksine biz Alevi'nin de, Sünne'nin de, Kürt'ün de, Laz'ında, Çerkez'inde yoksuluyla, işsizliğiyle, onların aldığı emekli maaşıyla, sosyal güvenceleriyle, adalete eşit erişim haklarınla meşgulüz. Onun sebebi belliydi deyip Kemal Bey'in mezhebine gönderme yapmak. Tayyip Bey'e yakışır ama Türkiye'ye yakışmaz. Manisa'ya da yakışmaz.

Bizim Alevi ve Sünni milletvekillerimiz var. Bu salonda da yan yana oturuyor. Mecliste de yan yana oturuyor. Türkiye içinde hep birlikte yan yana duruyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi bu kardeşliği ve birlikteliğin güvencesi olan partidir. Tayyip Erdoğan bu birlikteliği bombalamaya, bu birlikteliği ortadan kaldırmaya yönelik tehlikeli bir işe girişmiştir. Kendisini kınıyorum ve tekrar etmemeye davet ediyorum. Sukutunu özründen sayacağız. Bunu tekrar etmesin. Tekrar etmezse sukutunu özür kabul edip unutacağız yaptığını. Tekrar ederse çok daha sert cevap vereceğim. Bunu da açık bir şekilde ifade etmek isterim."