Gözleri çocukların kıyafetlerinde: HÜDA PAR'dan firmalara tesettür baskısı

Yayınlanma: 23.08.2023 - 12:01

Güncelleme: 23.08.2023 - 12:11

Hizbullah terör örgütüne yakınlığıyla bilinen HÜDA PAR yeni bir skandal açıklamaya imza attı.

Partinin Ağrı Kadın Kolları Başkanı Saliha Adıgüzel tarafından kendilerine yakın bir yayın organında yapılan açıklamanın ilgili kısmı şu şekilde:

"Günümüzde de ebeveynler çocuklarına İslami tesettüre uygun kıyafet bulmakta zorlanmaktadırlar ne yazık ki. Çünkü üretici firmalar bu hassasiyeti göstermemektedirler. İslam tesettürüne uygun yeteri derecede ürün üretmediklerinden ebeveynler çocuklarına uygun kıyafetler bulamıyorlar.”

TESETTÜRLÜ KADINLARA DA 'GİYİNİK ÇIPLAK' DEDİ

Tesettür giyiminin de ‘istedikleri’ gibi olmadığından yakınan parti yetkilisi “Tesettür modasının Müslüman kadınlar arasında tutulması tesettürün dejenere olmasına neden oluyor. Çünkü bu moda çerçevesinde giyinen kadınlar bedenlerini setretmekten ziyade daha çok çekici ve alımlı olarak ortaya çıkmaktadırlar. Tesettür modasına uygun bir şekilde giyinen kadınlar maalesef Allah Resulü’nün (Sallallahu Aleyhi Vesellem) buyurduğu gibi, ‘giyinik çıplaklar’ tabirine birebir uymaktadırlar” ifadelerini kullandı.

Genel seçimlerde Cumhur İttifakı’na destek veren HÜDA PAR daha önce pek çok kez konserleri, kadın haklarını, karma eğitimi ve laikliği hedef alan açıklamalarda bulundu. HÜDA PAR, AKP listelerinden Meclis’e 4 milletvekili çıkardı.