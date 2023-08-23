Gözleri çocukların kıyafetlerinde: HÜDA PAR'dan firmalara tesettür baskısı
HÜDA PAR Ağrı Kadın Kolları Başkanı Saliha Adıgüzel, kız çocuklarının giyimini hedef aldı. Adıgüzel, firmalara tesettüre uygun kıyafet üretin çağrısında da bulundu.
Hizbullah terör örgütüne yakınlığıyla bilinen HÜDA PAR yeni bir skandal açıklamaya imza attı.
Partinin Ağrı Kadın Kolları Başkanı Saliha Adıgüzel tarafından kendilerine yakın bir yayın organında yapılan açıklamanın ilgili kısmı şu şekilde:
"Günümüzde de ebeveynler çocuklarına İslami tesettüre uygun kıyafet bulmakta zorlanmaktadırlar ne yazık ki. Çünkü üretici firmalar bu hassasiyeti göstermemektedirler. İslam tesettürüne uygun yeteri derecede ürün üretmediklerinden ebeveynler çocuklarına uygun kıyafetler bulamıyorlar.”
TESETTÜRLÜ KADINLARA DA 'GİYİNİK ÇIPLAK' DEDİ
Tesettür giyiminin de ‘istedikleri’ gibi olmadığından yakınan parti yetkilisi “Tesettür modasının Müslüman kadınlar arasında tutulması tesettürün dejenere olmasına neden oluyor. Çünkü bu moda çerçevesinde giyinen kadınlar bedenlerini setretmekten ziyade daha çok çekici ve alımlı olarak ortaya çıkmaktadırlar. Tesettür modasına uygun bir şekilde giyinen kadınlar maalesef Allah Resulü’nün (Sallallahu Aleyhi Vesellem) buyurduğu gibi, ‘giyinik çıplaklar’ tabirine birebir uymaktadırlar” ifadelerini kullandı.
Genel seçimlerde Cumhur İttifakı’na destek veren HÜDA PAR daha önce pek çok kez konserleri, kadın haklarını, karma eğitimi ve laikliği hedef alan açıklamalarda bulundu. HÜDA PAR, AKP listelerinden Meclis’e 4 milletvekili çıkardı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Saldırı anları saniye saniye kamerada
- ‘Hesabını millete verir’
- Engel, Akşener-Erdoğan görüşmesiyle aşıldı
- Cezaevinde maç izlemenin bedeli 116 bin TL!
- Çanakkale'deki yangının başlama görüntüsü ortaya çıktı
- 'Erdoğan'ın kafasında 3 formül var...'
- Zamma 'Hakem Kurulu' karar verecek
- Eski MHP ilçe başkanı öldürüldü
- Zorba ev sahibi kiracısının evini bastı!
- Memur için zam oranı belli oldu