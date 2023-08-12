İYİ Parti, Devlet Bahçeli'nin 'yerel seçimde ittifak' önerisini değerlendiriyor: AKP'siz görüşürüz

Yayınlanma: 12.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 12.08.2023 - 03:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin İYİ Parti’ye yönelik “Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına” sözleriyle yaptığı ittifak çağrısı kulisleri hareketlendirdi. İYİ Parti’den Bahçeli’ye “açık bir yanıt” gelmezken konunun pazartesi günü yapılacak başkanlık divanı toplantısında masaya yatırılacağı ve açıklama yapılabileceği öğrenildi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, dün Bahçeli’nin çağrısına yazılı açıklamayla yanıt verdi. “Türkiye sevdalılarını ülke ve millet hayrına İYİ Parti’de buluşmaya davet ediyoruz” diyen Zorlu, “26 Ağustos ruhuyla rotamız net, pusulamız millet” ifadelerini kullandı.

Bahçeli’nin çağrısı, partideki farklı görüşlerin ortaya çıkmasına da yol açtı. Bazı partililer, “Eğer içinde AKP olmazsa MHP ile ittifakın yapılabileceği” görüşünü savunurken, bazı partililer ise “Bahçeli’nin bu açıklamalarının İYİ Parti’yi itibarsızlaştırmaya yönelik olduğunu, ittifakın olamayacağını” savunuyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, önceki gün bir televizyon programına gönderdiği açıklamada, Bahçeli’nin İYİ Parti’ye çağrısını iletti. Bahçeli’nin MHP’den ayrılıp İYİ Parti’ye katılanlara 2019 yılında partiye dönme çağrısı yaptığını anımsatan Özdemir, “Sayın genel başkanımız, 1 Ağustos 2019 tarihinde Twitter üzerinden bir mesaj yayımlamış ve geçmişte MHP’de yer alıp İYİ Parti bünyesine geçen isimlere bir çağrıda bulunmuştu. Yine sayın genel başkanımız, sizlere hürmetlerini sunarak İYİ Parti’ye yeni bir çağrısını iletiyor ve saygıdeğer kamuoyuyla paylaşıyor” dedi.

Bahçeli, mesajında “Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına” ifadelerini kullandı.

İTTİFAK KONUŞULACAK

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, 26 Ağustos’ta “çok önemli bir açıklama yapması” beklenirken Bahçeli’nin İYİ Parti’ye çağrısını yinelemesi, siyaset kulislerini hareketlendirdi. Cumhuriyet’e konuşan İYİ Partili kurmaylar, konunun pazartesi günü yapılacak başkanlık divanı toplantısında masaya yatırılacağını kaydetti. Kurmaylar, “Genel görüşe göre ‘ittifak’ konusunda karar verilip toplantı sonrası kamuoyuyla paylaşılacak” açıklamasını yaptı.

Ülkenin “milliyetçi bir bloka ihtiyacı olduğunu” düşünen bazı partililer, İYİ Parti’nin yerel seçimleri “hür ve müstakil olarak girmesi gerektiği” ancak ittifak yapılacaksa “milliyetçi ayrı bir ittifakta olmanın”, milliyetçi partileri CHP ve AKP’nin arkasında siyaset yapmaktan kurtaracağı görüşünü savundu.

‘AMAÇ OY KOPARMAK’

Bazı partililer ise MHP ile de “ittifak” yapılmaması, İYİ Parti’nin “ittifaksız” olarak seçime girerek kendisini siyaset sahnesinde kanıtlaması gerektiği düşüncesine yakın olduklarını belirtti. Bu görüşü savunan bazı kurmaylar, “Sayın Bahçeli, bu teklifiyle İYİ Parti’yi itibarsızlaştırmaya çalışıyor. MHP, İYİ Parti’den bu taktikle oy koparmaya çalışıyor” görüşünü dile getirdi.