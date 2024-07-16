Güç gösterisi mi? Bahçeli'nin 'el öptürdüğü' anlar gündemde... Murat Yetkin: 'Erdoğan bunu gözden kaçırmaz'

Yayınlanma: 16.07.2024 - 15:56

Güncelleme: 16.07.2024 - 15:58

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 15 Temmuz'un yıl dönümünde Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Başkanlığını ziyareti sırasında, Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz'in Bahçeli'nin elini öptüğü anlar tartışma yaratmaya devam ediyor.

Gazeteci Murat Yetkin o fotoğrafı "Erdoğan bunu okuyamayacak, gözden kaçıracak bir siyasetçi değil" sözleriyle değerlendirdi.

'ERDOĞAN BUNU GÖZDEN KAÇIRACAK BİR SİYASETÇİ DEĞİL'

Yetkin, fotoğrafı değerlendirdiği yazısında Bahçeli’nin Polis Özel Harekat başkanına el öptürmesinin bir güç göstergesi olduğuna dikkat çekerek "Bir siyaset kurdu olan Erdoğan bunu okuyamayacak, gözden kaçıracak bir siyasetçi değil. Geriye kalan ihtimal, Ankara’nın siyaset koridorlarında, özellikle de Cumhur İttifakı bünyesinde -biz siyaset gazetecilerinin de henüz tam olarak çözemediği- bir hareketliliğin yaşandığıdır" ifadelerini kullandı.

ÜÇ OLAY SIRALADI

Yetkin, yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Birincisi, MHP’nin Cumhur İttifakındaki gücünü ve Bahçeli’nin de Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerindeki etkisini Sinan Ateş cinayeti dosyasında göstermiş olmasıdır. Sadece Sinan Ateş dosyası da değil. Önceki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bağlantı iddialarının da ortaya atıldığı Ayhan Bora Kaplan çetesi operasyonunu yürüten polisler, kendilerini soruşturma karşısında bulmuşlardır.

İkincisi, Erdoğan’ın önceki Dışişleri Bakanı ve Başbakanlarından, şimdi Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, daha birkaç gün önce T24’te Murat Sabuncu’yla söyleşisinde Erdoğan’ı 'şahsî' tehlikelere karşı uyarmış, 'devlet içinde kendisini devletten güçlü zanneden' yapılardan söz etmiştir.

Üçüncüsü, yine T24’te Cansu Çamlıbel’e konuşan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Sinan Ateş tartışmalarında dönüm noktası olarak algılanan Bahçeli’nin dosya tutan eli fotoğrafındaki dosyanın 'AKP’nin karanlık diye nitelendirilen ilişkileriyle' ilgili olup 'AKP’li eski bir bakan' tarafından Bahçeli’ye verildiğini öne sürmüştür.”