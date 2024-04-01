İstifa çağrısı yapılmıştı... Meral Akşener'den 'olağanüstü kongre' açıklaması!

Yayınlanma: 01.04.2024 - 14:32

Güncelleme: 01.04.2024 - 15:14

31 Mart Yerel Seçimleri'nden yüzde 3.7’lik bir sonuçla çıkan İYİ Parti’de gözlerin çevrildiği Genel Başkan Meral Akşener, Genel Merkez'de basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu.

Parti içinden 'istifa' çağrısının yapıldığı Akşener, partinin 'olağanüstü seçimli kongreye' gideceğini duyurdu.

"HER ŞEY TARTIŞILIR, ANCAK TEK BİR ŞEY TARTIŞILAMAZ"

Akşener, öncelikli olarak seçim sonuçlarının Türkiye için hayırlı olmasını dileyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin iradesiyle seçilen tüm büyükşehir belediye başkanlarının il, ilçe ve belde belediye başkanlarını, belediye meclis üyelerini ve muhtarları tebrik ediyorum. Şunu açıkça söylemek isterim ki; seçimlerin Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına yakışır bir olgunluk ve zerafetle tamamlanmış olmasını, ülkemizin köklü demokrasi geleneği için fevkalade önemli ve kıymetli buluyorum. Biliyorsunuz demokrasilerde her konu tartışılabilir ama tek bir konu tartışılamaz o da seçmenin hür iradesiyle sandığa attığı oyudur."

"ÜZERİMİZE DÜŞEN SORUMLULUĞU ALACAĞIZ"

"Aziz milletim geride bıraktığımız seçimlerle birlikte milletimizin iki yumruk arasına sıkıştırılmaktan ne kadar yorulduğunu bir kez daha görmüş olduk" diyen Meral Akşener, şunları kaydetti:

"2023 yılındaki seçime göre milletimizin sandığa katılım oranındaki büyük düşüşü hiçbir siyasi görmezden gelemez. Milletimiz bu seçimlerde alışılmış kutuplaşma alanlarına ‘sen sucusun ben bucuyum’ ayrıştırmalarına ve kendi gündeminde olmayan suni kavgalara mecbur olmadığını sandığa gitmeyerek gösterdi. Siyaset kurumu olarak sandıklardan çıkan mesajı duymak hepimizin görevidir. İYİ Parti olarak biz de üzerimize düşen sorumluluğu alacağız. Her zaman yaptığımız gibi seçim sonuçlarına ilişkin muhasebemizi ve öz eleştirilerimizi yapacağız.

"OLAĞANÜSTÜ SEÇİMLİ KONGREMİZİ TOPLAYACAĞIZ"

Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da milletimizin bize vermiş olduğu mesajı ve bizim için çizdiği istikamet doğrultusunda gereken adımları atacağız. Nitekim tam da bu sebeple parti tüzüğümüzün genel başkanı olarak bana verdiği yetki gereğince en kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız. Milletimizin her bir ferdi şundan emin olsun ki sandıkta açıkça ortaya konan iradeyle Türkiye için hak arayışında huzur arayışında ve refah arayışında İYİ Parti dün olduğu gibi bugün de milletin önünde veya arkasında değil her zaman milletimizin yanı başında olacaktır."

İSTİFA ÇAĞRISI YAPILMIŞTI!

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini belirterek, Akşener’i de şu ifadelerle istifaya çağırmıştı:

“İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’i istifaya davet ediyorum. Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız. Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok. Bu yönde yapacağım çalışmalara ağırlık verebilmek için İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum.”