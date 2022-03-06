Gültekin Uysal yeniden DP genel başkanı seçildi
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinin 14'üncü Olağan Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçildi.
DP 14'üncü Olağan Kongresi, Ankara Atatürk Kapalı Spor ve Sergi Sarayı'nda yapıldı. 'Özgür birey güçlü toplum, başka bir Türkiye' sloganıyla düzenlenen kongreye çok sayıda partili katıldı.
Kongrede konuşan DP Lideri Uysal, milletin talebi üzerine 6 siyasi parti liderinin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem için bir araya geldiğini belirtti. Uysal, "Bu masa helalleşmenin zirvesidir. Hiçbir şekilde değiştiremeyeceğimiz dün üzerinden değil, değiştirebileceğimiz yarınki Türkiye üzerinden bu helalleşmeyi yapacağız. Bunun için bir aradayız. İmza gününden bu yana da çeşitli iftira kampanyaları ile süreci götürmeye, milletin rızasını imha etmeye çalışıyorlar. Bizi kendinizle karıştırmayın. Biz sıkışınca genel merkezine Atatürk posteri asanlara, Atatürk'ün aklı ile ülkemizi risklerden koruyan antlaşmaları tartışmaya açıp sıkışınca o antlaşmalara sarılanlara benzemeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milletinin dirliği, birliği ve beraberliğinin teminatı, milli güvenlik şemsiyesi hukuk, demokrasi ve laikliktir" dedi.
Uysal ayrıca, "Herkesin yarınından emin olduğu, rahmetli Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'in söylediği gibi 'Çoban Sülü'yü Cumhurbaşkanı yapan eşit fırsatlar ülkesi' Türkiye'yi yeniden ihdas etmek mümkün. Derdi millet, derdi memleket olan demokrat kadrolarla başaracağız" diye konuştu.
Kongrede genel başkanlık için tek aday olan Uysal, 801 delegenin geçerli sayılan 798 oyunu alarak yeniden genel başkan seçildi.
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