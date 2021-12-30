Ahmet Davutoğlu ile Gültekin Uysal'ın görüşmesinde ‘4 parti daha’ mesajı verildi

30 Aralık 2021 Perşembe, 04:00

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın görüşmesinden, “Millet İttifakı’nda genişleme” sinyali çıktı. AKP tabanında “Millet İttifakı gelirse 28 Şubat süreci yaşanır” endişesi olduğunu değerlendiren iki lider, “DP, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nin katılımıyla genişleyecek Millet İttifakı, milliyetçi-muhafazakâr taban için önemli bir adres haline gelebilir” yorumunda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerin Ankara temsilcilerine yaptığı açıklamada, “Millet İttifakı’nın genişleyebileceği” mesajını vermiş, “Genel başkanlarla konuşuyoruz. Müthiş bir anlaşma var” ifadelerini kullanmıştı. Bu gelişmenin ardından önceki gün Gelecek Partisi lideri Davutoğlu ile DP lideri Uysal görüştü. Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre iki lider arasında “AKP seçmeninin Millet İttifakı’na yaklaşımı” konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede, “AKP’ye oy veren seçmende, Millet İttifakı iktidara gelirse Türkiye’de 28 Şubat gibi bir süreç yaşanır mı?” çekincesinin olduğu üzerinde duruldu. Bu bağlamda, “Millet İttifakı içinde CHP ve İYİ Parti’nin yanı sıra DP, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’nin yer almasının önemine” vurgu yapıldı. Görüşmede, “Dört partinin ittifaka dahil olmaması durumunda AKP ve MHP’nin milliyetçiliği ve muhafazakârlığı kullanarak seçmeni kendi etrafında birleştireceği” görüşü öne çıktı. Bu durum kulislerde “daha önce ittifak dahilinde olmayan partilerden ilk kez ‘Millet İttifakı’nda yer alabileceklerine’ ilişkin sinyal verdi” şeklinde yorumlandı.