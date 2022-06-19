Gültekin Uysal'dan Mustafa Yeneroğlu’na destek: 'Sözlü ve fiziksel tavrı, demokrasiye tecavüzdür'
Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, “Bir kolluk mensubunun DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu’na karşı sözlü ve fiziksel tavrı, demokrasiye tecavüzdür; bir demokratik hukuk devletinde kabul edilemez” dedi.
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, bir emniyet amirinin Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu’na yönelik sarf ettiği sözlere tepki gösterdi.
Uysal, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
- AKP, bir ‘parti devleti/devlet partisi’dir. Her gün bu hükmü teyit eden onlarca olay oluyor. Son olarak bir kolluk mensubunun DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu’na karşı sözlü ve fiziksel tavrı, demokrasiye tecavüzdür; bir demokratik hukuk devletinde kabul edilemez.
Akp, bir ‘Parti Devleti/Devlet Partisi’dir.’— Gültekin Uysal (@DpGultekinUysal) June 19, 2022
Hergün bu hükmü teyit eden onlarca olay oluyor!
Son olarak bir kolluk mensubunun Deva Partisi İstanbul MV Sn. @myeneroglu na karşı sözlü ve fiziksel tavrı demokrasiye tecavüzdür; bir demokratik, hukuk devletinde kabul edilemez!
NE OLMUŞTU?
Ankara Kızılay’da Somalililer tarafından işletilen ve daha önce polis baskısıyla tabelasını defalarca değiştiren Saab Cafe’nin kendi adıyla yaptırdığı tabelasının açılış töreninde bir emniyet amiriyle Mustafa Yeneroğlu arasında tartışma çıkmıştı.
Yeneroğlu, açılış sonrası tabelanın kaldırılmasını isteyen emniyet amirine, "Kızılay’ın göbeğinde ırkçılık yapıyorsunuz, hukuksuz talimatları uygulamayacaksınız, haddinizi bileceksiniz, saygısızlık, terbiyesizlik yapmayacaksınız" demişti. Emniyet amiri ise Yeneroğlu’na, "Susar mısın? Sen haddini bileceksin, parmağını sallamayacaksın bana. Senin gibi tiplerin ne olduğu belli. Ahlâksız sensin lan, adam gibi konuş" diye karşılık vermişti.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada da "Söz konusu milletvekili hakkında görevi başındaki memura yönelik tahrik, hakaret ve tehdit gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulacaktır" denilmişti.
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