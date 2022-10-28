Gültekin Uysal'dan TOGG daveti açıklaması: 'Katılmayacağız'
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı TOGG’un fabrika açılış törenine davet edildiğini, ancak katılmayacağını açıkladı. “Bir ‘şark kurnazlığı’ ile muhalefet partilerini propaganda aparatına dönüştürmek için suret-i haktan görünerek yapılan bu davete Demokrat Parti olarak katılmayacağız” dedi.
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı Türkiye'nin yerli otomobil girişimlerinden TOGG’un fabrika açılış törenine davet edildiğini duyurdu.
Gültekin, daveti kabul etmediğini ve katılmayacağını açıkladı.
Uysal’ın sosyal medya hesabından yayınladığı açıklama şöyle:
“Türkiye Cumhuriyeti’ni bir ‘Parti Devleti’ne dönüştüren AKP hükümeti, devlet protokolüne ‘keyfi’ bir anlayışla kendine göre uygulayan, TBMM’de temsil hüviyetimizi de yok varsayarak bu zamana kadar ne Cumhuriyet Bayramlarına ne diğer resmi program ve bayramlara davet etmezken herhalde başına taş düştü TOGG açılışı için davet gönderdi.
Bir ‘şark kurnazlığı’ ile muhalefet partilerini propaganda aparatına dönüştürmek için suret-i haktan görünerek yapılan bu davete Demokrat Parti olarak katılmayacağız.”
Kamuoyuna beyanımdır! pic.twitter.com/Z2TTCBVacz— Gültekin Uysal (@DpGultekinUysal) October 28, 2022
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