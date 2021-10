Suriye Dışişleri: Amerikan projesi başarısız oldu

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Susan, 76. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu oturumunun ardından küresel ve bölgesel odakların Suriye'ye yönelik politikalarını ve eylemlerini değerlendirdi.

SANA'ya röportaj veren Susan, "Suriye'ye yönelik uluslararası tavırdaki değişim, ABD-Batı projesinin Suriyelilerin direnişi ve fedakarlıkları ile müttefiklerin, tek kutuplu sisteme ağır bir darbe vuran ve Rusya'nın uluslararası arenadaki rolünü pekiştiren desteği sayesinde başarısızlığa uğramasından kaynaklandı" ifadelerini kullandı.

Suriye'de bugünkü durumun, özellikle Suriye ordusunun terörle mücadelede elde ettiği büyük başarıların ardından ülkeyi hedef alan savaş yıllarındakiyle karşılaştırılamaz olduğunu vurguladı.

No one can impose anything on #Syria that does not take into account its #national #interests, #Sousan says

