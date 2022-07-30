Güneydoğu anketi: 4 yılda AKP ve CHP oyları nasıl değişti?

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 15:39

Merkezi Diyarbakır’da bulunan Rawest Araştırma, Haziran 2022'nin son haftasında Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin ve Van kentlerinde yürüttüğü saha araştırmasının sonuçlarını kamuoyuna açıkladı.

1565 kişi ile yapılan ve katılımcılara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusu sorulan araştırmada, Haziran 2018’e kıyasla partilerin aldıkları oy oranı ölçüldü.

Araştırma sonuçlarına göre 4 il genelinde AKP'nin oy oranı yüzde 23,8’e düştü. İktidar partisinin 4 ildeki oy ortalaması 2018 Haziran seçimlerinde yüzde 34,7 düzeyindeydi. Araştırmaya göre HDP'nin oyunda ise önemli bir değişim olmadı. Buna göre HDP'nin oyu yüzde 52.4'ten 51.3'e düştü.

CHP OYLARINDA 4 KAT ARTIŞ

CHP'nin ise 4 ilde oy oranını bir önceki seçime göre yaklaşık 4 kat artırarak yüzde 2,7’den yüzde 9,8'e yükselttiği görüldü. Araştırmaya göre CHP'nin Millet İttifakı'ndaki ortağı İYİ Parti'nin 1.8 puanlık oyu ise 0.3'lük bir artış kaydetti.

AKP'nin Cumhur İttifakı'nda ortağı MHP'nin oy oranının yüzde 4,3'ten yüzde 1,9'a düştüğü de araştırmanın ortaya koyduğu sonuçlardan biri oldu.

Araştırmanın bir başka dikkat çekici sonucu ise AKP'den kopanların kurduğu Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nin oy oranıyla ilgili oldu. Buna göre Gelecek Partisi, yüzde 2,6 oy oranına sahip olurken DEVA Partisi ise yüzde 4,7'lik oy düzeyine erişti.