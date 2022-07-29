Alman basınından çarpıcı Erdoğan anketi: Erdoğanlı Türkiye’yi güvenilir bulmuyorlar

29 Temmuz 2022 Cuma, 12:24

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Türkiye’ye gelecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock’un ziyaretine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock 29 Temmuz 2022 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerimizin ve Türkiye- AB ilişkilerinin yanı sıra, başta Ukrayna’daki gelişmeler olmak üzere bölgesel konuların ele alınması öngörülmektedir" denildi.

Alman basınına göre Baerbock, Ankara'ya gelmeden önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İstanbul'da görüşecek.

ALMAN BASININDA ERDOĞAN ANKETİ

Baerbock’un Türkiye ziyareti Alman basınında öne çıkarken Alman der Taggespiegel, Türkiye ile ilgili bir anket yayınladı.

Sözcü'de yer alan habere göre, gazete tarafından yayımlanan ankette “Türkiye, Erdoğan yönetiminde hala güvenilir bir ortak mı?” sorusu yöneltildi. 80 binden fazla kişinin katıldığı ve halen açık olan ankette, katılımcıların yüzde 78’si ‘Erdoğanlı Türkiye’yi güvenilir bulmadıklarını’ söylerken, güvenilir diyenlerin oranı yüzde 16’da kaldı. Katılımcıların yüzde 6’sı ise Türkiye’yi ‘ne güvenilir ne güvenilmez’ bulduğunu yani ortada olduğunu söyledi.