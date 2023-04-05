Türkiye'nin en zengini İbrahim Erdemoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? İbrahim Erdemoğlu mesleği ne? İbrahim Erdemoğlu serveti ne kadar?

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 11:53

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 11:53

Forbes 2023 Milyarderler Listesi'ne göre Türkiye'nin en zengin milyarderi SASA Polyester'in sahibi İbrahim Erdemoğlu oldu. Peki, Türkiye'nin en zengini İbrahim Erdemoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? İbrahim Erdemoğlu mesleği ne?

İBRAHİM ERDEMOĞLU SERVETİ NE KADAR?

Türkiye'nin en zengin milyarderi SASA Polyester'in sahibi İbrahim Erdemoğlu'nun servetinin toplam değeri 5 milyar 300 milyon dolar olarak açıklandı.

İBRAHİM ERDEMOĞLU KİMDİR?

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, baba mesleği olan halı ticaretine üniversite yıllarında başladı. Üniversite eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü’nde tamamladı. Hem çalışıp hem okuyan İbrahim Erdemoğlu babası Mehmet Erdemoğlu’nun ilke ve değerleri doğrultusunda iş hayatına yön verdi.

İbrahim Erdemoğlu 1962 yılında Besni’de doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Gaziantep’te bitirdi. Aktif iş hayatına 1983 yılında başladı. 1998 yılında, bugün parça halı sektöründe dünya lideri olan Merinos Halı’yı kurdu. Parça halı ve iplik üretimindeki başarısının ardından 2005 yılında köklü bir duvardan duvara halı markası olan Dinarsu’yu Akkök Grup’tan devraldı. 2015 yılında polyester elyaf, filament, polyester bazlı polimerler konusunda dünyanın önde gelen üreticilerinden olan Sasa Polyester A.Ş. şirketininhisselerinin %51’ini Sabancı Holding’den satın aldı. Zorunlu pay alım teklifi sonrası Ağustos 2015 tarihi itibariyle Erdemoğlu Holding’in Sasa Polyester A.Ş’deki hisse oranı %84,80’e ulaştı.

Evli ve üç çocuk babası olan İbrahim Erdemoğlu doğduğu, büyüdüğü, gönülden bağlı olduğu şehirler ve insanları için çeşitli kurumsal sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirdi. Kazandıklarını paylaşmayı ilke edindi. Camilerden, taziye evlerine, okullardan müzeye, polis merkezinden öğrenci yurtlarına, parklardan sağlık ocağına kadar pek çok yapıyı yurdumuz insanına hediye etti. Son olarak da Mehmet Erdemoğlu Mühendislik ve Mimarlık Fakültesini hayata geçirdi.

İbrahim Erdemoğlu, gurur duyduğu çalışanları, dünya çapındaki son teknolojiyle donattığı üretim alanları, ihracat şampiyonu olduğu firmaları ile kariyer hayatına yeni hayalleri ve hedefleri doğrultusunda devam etmektedir.



