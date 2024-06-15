Güngören’de IŞİD operasyonu: Balkondan atlamaya çalışan kadını polis kurtardı
Güngören'de IŞİD operasyonu yapılan bir evde kendisinin arandığını düşünen kadın, 5 katlı binanın 4. katındaki balkondan atlamaya çalıştı. Evdeki başka bir kadın, düşmek üzere olan kadını kollarından tuttu. Bir süre balkondan sarkan kadın özel harekat polisinin de yardımıyla yukarı çekilerek kurtarıldı. Operasyonda evdeki bir kişi gözaltına alındı.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında Mareşal Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki 5 katlı binanın 4. katındaki bir eve polis IŞİD operasyonu düzenledi.
Evdeki bir kadın kendisini almaya geldiklerini düşünerek balkonda atmaya çalışırken, evdeki başka bir kadın son anda kollarından tuttu. Bir süre balkondan sarkan kadın, özel harekat polisinin de yardımıyla kollarından tutularak yukarı çekildi. Suriyeli olduğu öğrenilen kadın ambulansla hastaneye götürüldü. Operasyon kapsamında evdeki bir şüpheli gözaltına alındı.
Olayın görgü tanığı Feridun Fatih, "Gece saat 22.00 civarıydı. Önce polis özel harekat araçları geldi. Biz kavga çıktığını sandık. İçeri girdiğimde çığlık sesleri duydum. Sesler üzerine dışarı çıktım. Karşıdaki binadan bir kadın kendini atmaya çalışıyordu. Birisi de tutuyordu. Özel harekat ekipleri de çıkıp kurtardı kadını. Biz ne olduğunu anlayamadık" dedi.
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