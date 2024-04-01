Terör saldırısı için hazırlık yapan IŞİD'liler, jandarma ve polis kıyafetiyle yakalandı

Terör saldırısı için hazırlık yapan 2 IŞİD'li, İstanbul’da jandarma ve polis kıyafetiyle yakalandı. 2 hücre üyesinin yakalandığı evde jandarma üniforması, polis yeleği, çakar tertibatı, polis şapkası, araç telsizi, bıçak ve silah kılıfı ile eylem talimatı içeren dijital malzeme bulundu.

İHA
Yayınlanma: 01.04.2024 - 10:40
Terör saldırısı için hazırlık yapan IŞİD'liler, jandarma ve polis kıyafetiyle yakalandı
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İstihbarat ve terörle mücadele ekiplerince İstanbul’da düzenlenen operasyonda, saldırı için hazırlık yaptıkları tespit edilen 2 IŞİD üyesinin yakalandığı bildirildi. Orta Asya kökenli oldukları belirtilen hücre üyelerinin barındıkları evde ise jandarma üniforması, polis yeleği, araç çakar tertibatı, polis şapkası, araç telsizi, bıçak ve silah kılıfı ile eylem talimatı içeren dijital malzeme bulundu.

Edinilen bilgilere göre, eylem arayışında oldukları düşünülen 2 kişilik IŞİD hücresine yönelik operasyonun düğmesine geçtiğimiz günlerde basıldı. Saldırı tasarladıkları ileri sürülen Tacikistan ve Kırgızistan kökenli biri kadın 2 kişilik hücre, MİT'in saha ajanları tarafından adım adım takip edildi. Uzun zamandır terör örgütü saflarında bulunan IŞİD üyelerinin bilgileri emniyete bildirildi.

EVİN BODRUM KATINDA GİZLENMİŞLER

Kent genelinde karmaşık suç ve terör ağlarına yönelik operasyonlarını ara vermeden sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile TEM ekipleri, IŞİD'le bağlantılı söz konusu şüphelileri mercek altına aldı, adım adım izini sürdü.

Orta Asya kökenli 2 hücre üyesinin Pendik’te bir evin bodrum katında saklandıkları bilgisini elde eden emniyet güçleri, şüphelilerin kaldıkları adresi takip altına aldı. Ekipler, ileri aşamaya gelmiş saldırı planının baş faili olarak görünen “Abu İsmail” kod adlı Tacikistan uyruklu Fazıljon A. (37) ve yanındaki yardımcısı Kırgızistan kökenli Zulfııa S.’nin (41) saklandıkları eve baskın düzenledi.

JANDARMA ÜNİFORMASI VE POLİS YELEĞİ BULUNDU

Operasyonda, Fazıljon A. ve Zulfııa S. yakalanarak gözaltına alındı. IŞİD üyelerinin saklandıkları evde yapılan aramalarda ise, planın bir parçası olarak saptanan, eylem öncesi ve sonrasındaki kaçış sırasında giymeyi planlandıkları jandarma üniformaları, polis yeleği, araç çakar tertibatı, polis şapkası, araç telsizi, bıçak ve silah kılıfı ile örgütsel malzeme bulundu.

KİLİT İSİM: “ABU İSMAIL”

Şüphelilerin, Türkiye’de terör eylemi gerçekleştirmeye yönelik planlamalar yaptıkları belirlendi. Henüz hazırlık aşamasında olduğu değerlendirilen eylemin organize ve koordinatörünün ise “Abu İsmail” kod adlı Tacikistanlı zanlı Fazıljon A. olduğu tespit edildi.

Uzun süreden beri IŞİD saflarında yer aldıkları anlaşılan ve saldırı tasarladıklarına dair kanıtlara ulaşılan şüphelilerin hedefinde kim ya da kimler olduğu ise, henüz belirtilmedi. Hücrenin çökertilmesiyle ileri aşamaya gelmiş bir saldırı planının engellendiği anlaşılırken, iki IŞİD mensubunun günler süren çalışma sonucu yakalandıkları öğrenildi.

PLANI YAPAN TUTUKLANDI

İstanbul Terörle Mücadele Şubesinde ifadeleri alınan örgüt üyelerinin, Türkiye’de bağlantıda oldukları başka kişiler olup olmadığı araştırılıyor. Her iki zanlı, polisteki sorgularının tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkarıldı.

Tacikistanlı IŞİD üyesi Fazıljon A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, onun yardımcısı olduğu saptanan Kırgızistan kökenli Zulfııa S. adlı kadın şüphelinin ise sınırdışı edildiği öğrenildi.


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