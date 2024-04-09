Hükümet kırmızı alarma geçti: IŞİD’den Şampiyonlar Ligi maçlarına tehdit!
Terör örgütü IŞİD, Şampiyonlar Ligi'ndeki çeyrek final maçları öncesi saldırı tehdidi yaptı. Paylaşılan görselde "Hepsini öldür" ifadeleri kullanıldı.
IŞİD, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarına ev sahipliği yapacak 4 stada yönelik Terör Saldırı tehdidinde bulundu ve "Hepsini öldür" ifadelerini kullandı.
MADRID HÜKÜMETİ HAREKETE GEÇTİ
Öte yandan Madrid hükümeti, İspanya'nın başkentinde oynanacak iki Şampiyonlar Ligi maçı (Real Madrid-Manchester City, Atletico Madrid-Borussia Dortmund) için güvenlik prosedürlerini devreye soktu.
Bu arada Şiddetle Mücadele Komisyonu, her iki maçı da yüksek riskli ilan etti ve müsabakalar sırasında 3 binden fazla güvenli görevlisi bulunmasına karar verdi.
Söz konusu maçlara 8 bine yakın Manchester City ve Borussia Dortmund taraftarının gelmesinin beklendiği aktarıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Tutulma öncesi evcil hayvan sahiplerine uyarı!
- Erdoğan'dan 'Hatay' açıklaması
- Eski başkan yeni başkana çiçek fırlatıp küfretti!
- YSK'den Hatay, Ardahan ve Iğdır kararı
- İngiltere'de Türk doktor skandalı!
- Uğur Dündar'dan Metin Oktay sözleri
- Türkiye'den görülecek mi?
- 'Seçim sonucunu değiştirecek sayıda...'
- İYİ Parti'de dört aday birden!
- Cübbeli'den İsmailağa yöneticilerine sert sözler