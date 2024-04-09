Hükümet kırmızı alarma geçti: IŞİD’den Şampiyonlar Ligi maçlarına tehdit!

Yayınlanma: 09.04.2024 - 10:35

Güncelleme: 09.04.2024 - 10:35

IŞİD, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarına ev sahipliği yapacak 4 stada yönelik Terör Saldırı tehdidinde bulundu ve "Hepsini öldür" ifadelerini kullandı.

MADRID HÜKÜMETİ HAREKETE GEÇTİ

Öte yandan Madrid hükümeti, İspanya'nın başkentinde oynanacak iki Şampiyonlar Ligi maçı (Real Madrid-Manchester City, Atletico Madrid-Borussia Dortmund) için güvenlik prosedürlerini devreye soktu.

Bu arada Şiddetle Mücadele Komisyonu, her iki maçı da yüksek riskli ilan etti ve müsabakalar sırasında 3 binden fazla güvenli görevlisi bulunmasına karar verdi.

Söz konusu maçlara 8 bine yakın Manchester City ve Borussia Dortmund taraftarının gelmesinin beklendiği aktarıldı.