Gürsel Tekin: HDP açıklamasından sonra arayıp destek verenler oldu

15 Eylül 2022 Perşembe, 23:59

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, tartışma yaratan "HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir" sözlerine ilişkin “HDP açıklamasından sonra Türkiye’nin farklı noktalarından arayanlar oldu. Farklı siyasi çevrelerden arayanlar oldu. Bu konuda bana destek verenler oldu. 90 bin kilometre yol dolaştık 6 yıl içinde. Ben milletin ne dediğini biliyorum. Milletin gündemi ile basının gündemi apayrıdır. Kimileri geçinme derdinde kimileri zenginleşme derdinde” ifadelerini kullandı.

'PARTİMİN KURUMSAL KİMLİĞİNE ZARAR VERECEK DEĞİLİM'

Onedio'dan Abdullah Demir'in haberine göre, Gürsel Tekin "HDP'ye bakanlık verilebileceği sözlerinizden sonra Kemal Bey sizi aradı mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Partim çok önemli. Partimin kurumsal kimliğine zarar verecek değilim. Verilmesine de müsaade etmem. Arama olmadı. Fiilen bir anayasa var. Yasamada da görev yapanlar yürütmede de görev alabilir. İşçi partisi, AK Partinin kapatılması için AYM’ye gittiğinde de karşı çıkmıştım. Bireysel özgürlükler çok önemli… O zaman ben çok demokratım. Şimdi ne oldu? Konuşan Türkiye olmalı"

'TEMİZ ELLER MASASI KURULDU'

Türkiye’de 'siyaset ve medya başta olmak üzere kirlenmemiş bir alanın kalmadığını' söyleyen Tekin, "Temiz Eller Masası kuruldu. Şu anda başladı. Türkiye’yi temiz eller yönetecek. Bu Türkiye coğrafyasında farklı siyasi partilerde görev yapmış insanlar bu masada buluşacak. Siyasette zenginleşecek. Temiz eller masası taraftarıyım. Birçok insan burada yer alacak. Sadece bakanlıkta hırsızlığı bulduğu için el çektirilenler, bu masada olacak; doğruyu söylediği için sürülen din adamları burada olacak. Yıllar önce ‘kirli medya yolsuzluğa bulaşmış’ dediğimde bana da saldırdılar. Biz tüm suç ortaklıklarını da bozacağız" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Gürsel Tekin’in “HDP’ye bakanlık verilebilir” açıklamalarına ilişkin, "Yetkisi olmayan bir konuda açıklama yapmış, kendi düşüncesini söylemiş" ifadelerini kullanmıştı.