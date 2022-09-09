Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Gürsel Tekin' açıklaması: 'Yetkisi olmayan bir konuda açıklama yapmış'
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözlerine ilişkin açıklamada bulundu. Cumhuriyet'in edindiği bilgiye göre Kılıçdaroğlu, "Yetkisi olmayan bir konuda açıklama yapmış, kendi düşüncesini söylemiş. Burada kararı verecek olan 6’lı masadır" dedi.
Edinilen bilgiye göre, PM toplantısının basına kapalı bölümünde, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in “HDP’ye bakanlık verilebileceğine” yönelik açıklaması ve son dönemde “6’lı masa kendi içinde kavga ediyor” tartışmaları gündeme geldi.
CHP lideri Kılıçdardoğlu’nun Tekin’in açıklamalarına ilişkin, “Kendisi ne 6 liderden biri, ne parti sözcüsü ne de grup başkanvekili. Yetkisi olmayan bir konuda açıklama yapmış, kendi düşüncesini söylemiş. Burada kararı verecek olan 6’lı masadır” dediği öğrenildi.
Kılıçdaroğlu, 6’lı masaya ilişkin tartışmalar hakkında “Bunların hepsi iktidar sıkıştığı için gündem değiştirme kaynaklı yapılan haberler. Bu çabalara su taşımamak gerek. Cumhur’un bize dayattığı gündemi değil, gerçek gündemi konuşmaya devam edeceğiz” değerlendirmesini yaptı.
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