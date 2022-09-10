Gürsel Tekin'den adaylık açıklaması: 'CHP Genel Başkanlığı'na aday olabilirim'
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olup genel başkanlığı bırakması durumunda kendisinin başkanlığa aday olabileceğini açıkladı.
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin; konuk olduğu programda, "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusuna "HDP'li başkana elimizi kaldırıyor muyuz? Buna genel başkanlar dahil. 'Sayın başkanım söz hakkı istiyorum' Şimdi bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için bu kabul olmaz... O zaman seçime sokmayın kardeşim. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman milli irade nerede kaldı. Bu seçmen yarın nasıl oy verecek kendi partisine. Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir" diye cevap vermişti.
Gürsel'in 'HDP' açıklamaları tepkiyle karşılanmış, AKP’liler ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tarafından eleştirilmişti.
"GENEL BAŞKAN OLABİLİRİM"
Tekin, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Tekin, "CHP'nin adayı CHP'nin kurumsal kimliğini temsil eden Sayın Genel Başkanımızdır. Son derece doğaldır, onun dışında aday aranmaz" dedi.
Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı bırakması halinde kendisinin aday olabileceğini söyleyen Tekin, "Soru şu: Sayın Genel Başkan cumhurbaşkanı adayı olursa, genel başkanlığı bırakırsa buna genel başkanlığa talip olur musun, elbette olurum, niçin olmayayım?" ifadelerini kullandı.
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