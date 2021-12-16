Güzeldülger 'eski müşterim' deyip anlattı: 'Nebati ekonomi bilmez'

16 Aralık 2021 Perşembe, 17:30

Eski TMSF Finansman ve Tahsilat Daire Başkanı, Gelecek Partili Abdullah Güzeldülger, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

BBN Türk ekranlarında konuşan Abdullah Güzeldülger, iktidarın mevcut ekonomi politikasını sert sözlerle eleştirdi. Güzelgüder açıklamasının devamında Bakan Nebati ile olan geçmişinden de bahsetti.

Nebati'nin geçmişte bankadan müşterisi olduğunu söyleyen Güzelgüder, kendisinin "ekonomi bilmediğini" söyledi. Güzelgüder, "Nureddin Nebati bankadan müşterimdi. Kendisini çok da severim ama ekonomiyi bilmez, anlamaz" ifadelerini kullandı.