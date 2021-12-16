Bakan Nebati: Geri dönmemek üzere Mars’a gitmek istiyorum
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’nin Uzay Ajansı kanununun Meclis’te görüşüldüğü sırada sarf ettiği sözler, bakan olarak atanmasından sonra yeniden gündeme geldi.
2 Mart 2017’de Sanayi, Ticaret, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda, Türkiye Uzay Ajansı Kurulması ve Uzaya Yönelik Faaliyetlerin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı’nın görüşmeleri sırasında, uzaya astronot gönderilmesi tartışması üzerine üzerine ilginç bir diyalog yaşanmıştı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, 4 yıl önce TBMM’de Uzay Ajansı kanunu görüşülürken, “Mars’a geri dönmemek üzere gönderilecek bir astronot arıyorsanız, yaşımız geçmiş olsa da biz hazırız, gidip geri dönmemek kaydıyla” şeklindeki açıklamaları yeniden gündeme geldi.
"NECİP ABİ'DEN O SÖZÜ ALMIŞ OLABİLİRİM"
O dönem AKP’nin İstanbul Milletvekili olan Nurettin Nebati, bu görüşmelerde Mars’a gitmek istediğini söylemişti.
Nebati, “Ben özellikle de komisyon üyelerine tekrar teşekkür ediyorum. TÜRKSAT, TÜBİTAK gibi kurumların, ASELSAN gibi kuruluşların bizim üyelerimizi özel olarak davet edip, uyduların nasıl çalıştığını, uyduların nasıl fırlatıldığını, uyduların bize sağladığı imkânları, bir dahaki sefere fırlatılacak uyduların kapasitelerini ve bize kazandırmış olduklarını, özellikle ekonomik ve teknolojik üstünlüklerle ilgili bir bilgilendirme yapmalarını, ayrı ayrı özel olarak yapmalarını, özellikle ben kendi adıma rica ediyorum. Mars’a da geri dönmemek üzere gönderilecek bir astronot arıyorsanız, yaşımız geçmiş olsa da biz hazırız, gidip geri dönmemek kaydıyla Necip Abi’den ben o sözü de almış olabilirim kendime. Teşekkür ediyorum. Allah hayırlısını versin” şeklinde konuşmuştu.
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