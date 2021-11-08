Habertürk TV'den Lütfü Türkkan açıklaması

08 Kasım 2021 Pazartesi, 15:08

MHP'nin Sevilay Yılman'ın İYİ Partili Lütfü Türkkan'la ilgili kullandığı sözleri üzerinden hedef aldığı Habertürk TV'den açıklama geldi.

Habertürk TV'de Ebru Baki, Nagehan Alçı, Nihal Bengisu Karaca ve Sevilay Yılman'ın katıldığı HT Masa isimli programda, Türkkan'ın şehit yakını olduğu belirtilen bir kişiye küfretmesi konuşulurken Sevilay Yılman, Lütfü Türkkan için "Lütfü Bey çok beyefendi bir insan. İyi bir insan, kibar bir insan. Tam bir İstanbul beyefendisidir çünkü. Öyle bir insandan beklemediğim bir reaksiyon. Özür diledi. Sayın Akşener'in isteği üzerine istifa etti. Şöyle bir laf vardır 'Söz ağızdan çıkana kadar senindir, çıktıktan sonra herkesin.' Orada öfkesine yenik düşmüş belli ki. İki gündür medya 24 saat yayın yapıyor. Sanki memlekette başka gündem yok! Ya bu kadar da olmaz." demişti.

MHP'DEN 'GÖREVLENDİRİLMİŞ YAYIN GRUBU' İDDİASI

Bunun üzerine MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile Habertürk TV'yi ağır ifadelerle hedef aldı. Habertürk TV için "Türkiye’de siyaset dizaynı ve siyasete müdahale aracı olarak Habertürk televizyonunun kullanmaya elverişli yapısı kendisini bir kez daha gösterdi! Şehit bacısına küfretmenin güya aklanma aracı olarak yine bu yayın grubu görevlendirilmiş! Rezillik ve kokuşmuşluk diz boyu…" diyen Özdemir, "Bu yayın grubu ve mensubu olduğu kuruluş bu cüreti nerden buluyor? Kimden besleniyor, kime hizmet ediyor? Aynı sunucu ve konuk isimler üzerinden sürekli Türk Milleti’nin değerlerini hedef alan bu kuruluşa kimler yol veriyor?" diye sordu.

HABERTÜRK'TEN YANIT

Bugün ise konu üzerine Habertürk PT Programlar Koordinatörü Faruk Demirel imzalı bir yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de bir şehit yakınına yönelik tepki çeken hareketi için söz konusu programda moderatör Nagehan Alçı e katılımcı Sevilay Yılman'ın kullandığı ve kurumumuzun da görüşünü yansıtan tanımlamalar şunlardır:

"... Korkunç... Cinsiyetçi bir küfür... Ayıp... Çok ayıp... Büyük gaflet... Terbiyesizce... Çok büyük terbiyesizlik... Savunulamaz... Suskunlukla geçiştirilemez..."

Programda; Lütfü Türkkan'ın söz konusu davranışının, bu tanımların kullanılması suretiyle ayıplandığı ve ahlaki ve siyasi açıdan mahkum edildiği açıkça görülmektedir.

Buna rağmen bazı çevrelerin Habertürk TV'nin Lütfü Türkkan'ın küfrünü dolaylı olarak mazur gösterdiği şeklindeki gerçek dışı isnatları, eğer program izlenmesine rağmen ileri sürülüyorsa, bunun kötü niyetten başka bir izahı yoktur.

Program katılımcısı Sevilay Yılman, Lütfü Türkkan'ın "Hareketi' ile ilgili değil "Şahsiyeti" ile ilgili olumlu bir ifade kullanmıştır. Bu ifadenin kendisinin tanışıklığa dayalı şahsi izlenim ve kanaatleri olduğu ve söz konusu küfrü mazur göstermediği, vahametini hafifletmediği, esasen bu amaca da yönelmediği konuşma içeriğinden açıkça belli olmaktadır.

Bu konuda değerlendirilmesi gereken mevzu, şahsiyetler değil fikirler ve eylemlerdir. Ve öyle de olmalıdır.

Habertürk'ün hiçbir koşulda, başta şehit aileleri olmak üzere ailelelere yönelik küfürleri ve saygısızlığı mazur göstermesi, mazur gösterilmesine izin vermesi mümkün değildir.

Bunun yanı sıra gerçek dışı isnatlarla ve iftiralarla demokratik, çoğulcu, insan haklarına saygılı, hukukun üstünlüğünü esas alan, objektif ve dürüst yayın çizgisini değiştirmesi de söz konusu olmayacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."







