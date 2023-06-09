Habertürk'ten ayrıldığını açıklayan Kübra Par'dan veda yazısı: 'Bu satırları yazmak benim için hiç kolay değil…'

Yayınlanma: 09.06.2023 - 09:45

Güncelleme: 09.06.2023 - 10:40

Seçim sonrası sitesinde siyasi yazılara, kanalında siyasi programlara son veren Habertürk'te bir ayrılık daha yaşandı.

Fatih Altaylı ve Kürşad Oğuz'un ardından Kübra Par da Habertürk'ten ayrıldığını açıkladı.

Par Twitter'dan şu mesajı paylaştı:

"11 yıl boyunca Habertürk’te çalışmak harika bir deneyimdi. Fakat her güzel hikâyenin bir sonu olduğunu bilerek, başka bir kanaldan gelen teklifi kabul ettim. Başta Turgay Ciner ve Kenan Tekdağ olmak üzere tüm Habertürk ailesine teşekkür ederim."

VEDA YAZISI

Par, ayrılığı sonrası Habertürk'te bir 'veda' yazısı kaleme aldı.

Yazısında mesleğe başladığı yılları ve kurum içinde edindiği tecrübeleri anlatan Par, "Son derece kutuplaşmış bir medya ortamında çoğulcu ve objektif yayın anlayışından ödün vermedik. Son dönemde ortaya atılan çirkin ve ahlaksız iddiaların aksine, bir tek gün bile siyasi bir telkinle veya yönlendirmeye karşılaşmadım" dedi.

Par, şöyle devam etti:

"Adım adım ilerleyen bütün bu serüven içinde Habertürk benim için çalıştığım sıradan bir kurum değil, mesleki anlamda kendimi geliştirdiğim, ilkeli gazeteciliği ve televizyonculuğu öğrendiğim bir okul; harika çalışma arkadaşları edindiğim sıcak bir yuva oldu.

Kenan Tekdağ gibi birikimli ve saygın bir isimle çalışmanın, Habertürk TV gibi büyük bir markanın ekran yüzü olmanın gururunu yaşadım. Kenan Bey’in vizyonu sayesinde Türkiye’nin gündemini belirleyen önemli yayınlara ve haberlere imza attık.

Son derece kutuplaşmış bir medya ortamında çoğulcu ve objektif yayın anlayışından ödün vermedik. Son dönemde ortaya atılan çirkin ve ahlaksız iddiaların aksine, bir tek gün bile siyasi bir telkinle veya yönlendirmeye karşılaşmadım. Aksine Kenan Bey her zaman bizden tarafsız yayıncılık ilkelerine uygun davranmamızı istedi. Kısacası bu çatı altında çalışmaktan her zaman onur duydum.

Fakat her güzel hikâyenin bir sonu olduğunu bilerek yeni bir yolculuğa yelken açmaya karar verdim.

Durumu Kenan Bey’e anlattım, sağ olsun anlayış gösterdi. Karşılıklı dostluk baki kalmak üzere süreci sonlandırdık. Ayrılsam da Habertürk TV’de çalışırken edindiğim tecrübe ve iş ahlakı her zaman cebimdeki rehber olacak.

Bu satırları yazmak benim için hiç kolay değil…

Başta Sayın Turgay Ciner ve Kenan Tekdağ olmak üzere Habertürk ailesinde birlikte çalıştığımız tüm yol arkadaşlarımıza teşekkür ederim."