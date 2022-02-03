Hablemitoğlu'nun katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır'ın gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı

03 Şubat 2022 Perşembe, 19:06

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yakalanarak Ukrayna’dan Türkiye’ye getirilen Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır, gözaltı süresinin 4 gün daha uzatılması için TEM Şube'den adliyeye getirildi.

Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara Adliyesi’ne getirilen Bozkır’a geçtiğimiz pazar günü ek gözaltı süresi alınmıştı. Yeniden Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Bozkır'ın gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı.

ERDOĞAN CANLI YAYINDA AÇIKLAMIŞTI

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına ilişkin çalışmalarıyla tanınan ve örgütünün hedefi haline gelen tarihçi-yazar Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002 tarihinde bir suikast sonucu yaşamını yitirdi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV’de katıldığı canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve Hablemitoğlu’nun katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır’ın Türkiye’ye getirildiğini açıklamıştı.

AİLESİ "HABERİMİZ YOK" DEMİŞTİ

Hablemitoğlu ailesinin avukatı Ersan Barkın, katil zanlısı Gökhan Bozkır’ın getirilmesine ilişkin, “Türkiye'ye getirildiği ve ifadesinin alındığı hususunda bilgimiz Cumhurbaşkanı'nın TV'den açıklamasıyla oldu” diye konuştu.

Barkın şu ifadeleri kullandı:

"Hablemitoğlu suikastı kapsamında 2019'da Ukrayna'da yakalanan kişinin Türkiye'ye getirildiği ve ifadesinin alındığı hususunda bilgimiz Cumhurbaşkanı'nın TV'den açıklamasıyla oldu. Umarız,cinayetin ve ardındaki gücün şüpheye yer bırakmayacak biçimde aydınlanmasına katkısı olur."

EŞİ AÇIKLADI: NE AİLEMİZE NE AVUKATIMIZA İLETİLEN BİR ŞEY YOK

Necip Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Biz canımızdan olup, hayal bile edemeyeceğiniz zor bir 20 yılı tamamladık. Adalete, devlete inancımızı ve güvenimizi kaybettik. Ayrıca ne ailemize, ne avukatımıza iletilen herhangi bir şey yok. Süreci, yaşadıklarımızı bilemezsiniz. O yüzden yorumlarınıza dikkat ediniz" ifadelerine yer verdi.